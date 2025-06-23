نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي يتابع خطة ترشيد الكهرباء وتشغيل الطاقة الشمسية في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم الإثنين لمتابعة تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار توجه الدولة نحو رفع كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

شارك في الاجتماع كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أ.ح محمد سيد، نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد فهمي، مدير عام بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إلى جانب مجموعة من المسؤولين التنفيذيين والفنيين المعنيين.

مشروعات الطاقة الشمسية تتكامل مع جهود الترشيد

أكد رئيس الوزراء أن الدولة حريصة على مواكبة التطور العالمي في مجال الطاقة، من خلال تشغيل مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، وعلى رأسها الخلايا الشمسية، إلى جانب تفعيل خطط الترشيد بالمباني الحكومية، من أجل تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي والحد من الضغط على الشبكة القومية.

وزير الكهرباء: إجراءات عاجلة لترشيد الاستهلاك وتكثيف الوعي المجتمعي

من جانبه، استعرض المهندس محمود عصمت جهود وزارة الكهرباء في تنفيذ خطة عاجلة لترشيد استهلاك الطاقة، موضحًا أن:

الشركة القابضة لكهرباء مصر بدأت تطبيق إجراءات شاملة في جميع المنشآت الحكومية.

من بين الإجراءات: الفصل التام للتيار بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، واستبدال اللمبات التقليدية بأخرى موفرة من نوع “ليد”.

التوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك أصبحت ضرورة وطنية ومسؤولية مجتمعية، وليست مؤشرًا على نقص الإمكانيات.

وأضاف الوزير أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتأمين مصادر الطاقة وضمان استقرار التغذية الكهربائية، مشيرًا إلى أن مشروعات الطاقة المتجددة، وخاصة الشمسية، تُعد محورًا رئيسيًا في خطة الدولة لمضاعفة الإنتاج من مصادر نظيفة.

تشغيل منظومة الطاقة الشمسية بالكامل وربطها بالشبكة

وخلال الاجتماع، قدم اللواء أحمد فهمي عرضًا تفصيليًا حول مشروع خلايا الطاقة الشمسية، مؤكدًا أنه:

تم تشغيل المنظومة بالكامل في كافة المباني الحكومية داخل الحي الحكومي.

تم ربط النظام بالشبكة الكهربائية القومية، ما يعزز استقرار الخدمة ويقلل الضغط على المصادر التقليدية.

تتم صيانة وتنظيف الخلايا الشمسية مرتين شهريًا من خلال تحالف التشغيل والصيانة، لضمان كفاءة التشغيل ورفع الإنتاجية.

الحكومة تؤكد: الترشيد ضرورة وطنية وركيزة للاستدامة

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع يأتي في إطار حرص الحكومة على تطبيق نهج الاستدامة في تشغيل المرافق العامة، مشددًا على أن ترشيد استهلاك الكهرباء لا يقتصر على الحلول الفنية فقط، بل يمتد ليشمل تبني سلوكيات واعية من جانب الموظفين والمواطنين.

وأكد أن هذه الخطوة تُعد مثالًا على تطبيق سياسات التنمية المستدامة التي تتماشى مع أهداف الدولة ورؤية مصر 2030، وتعكس إرادة سياسية واضحة في التحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز كفاءة الموارد.