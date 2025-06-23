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جدول أسعار مواد البناء في مصر الاثنين 23-6-2025 وأبرز تغيرات الأسعار في قطاع المقاولات

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جدول أسعار مواد البناء في مصر الاثنين 23-6-2025 وأبرز تغيرات الأسعار في قطاع المقاولات

الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت مواد البناء في الأسواق المصرية اليوم الثالث والعشرين من شهر يونيو حالة من التغيرات المثيرة في الأسعار، وهي الأسعار التي اختلفت كثيرًا وسط محاولة من بعض الاشخاص لشراء هذه المواد بأفضل سعر، وفي هذا المقال وعبر موقع سعودي أون سنتعرف على جدول أسعار مواد البناء في مصر.

جدول أسعار مواد البناء في مصر الاثنين 23-6-2025 وأبرز تغيرات الأسعار في قطاع المقاولات

وذلك ونسرد إليكم في الجدول التالي أسعار الرخام والجرانيت في مصر فيما يلي:

النوع الوحدة السعر بالجنيه المصري
رخام جلالة لايت متر مربع 517 جنيه
رخام جلالة عادة متر مربع 440 جنيه
رخام تريستا متر مربع 628 جنيه
رخام جلالة بفص متر مربع 560 جنيه
رخام جلالة لايت متر طولي 397 جنيه
رخام جلالة عادة متر طولي 350 جنيه
رخام تريستا متر طولي 585 جنيه
رخام جلالة بفصأسمنت متر طولي 508 جنيه
جرانيت أحمر أسوان متر مربع 922 جنيه
جرانيت فردي غزال متر مربع 922 جنيه
جرانيت حلايب متر مربع 628 جنيه
جرانيت أحمر أسوان متر طولي 643 جنيه
جرانيت فردي غزال متر طولي 643 جنيه
جرانيت حلايب متر طولي 538 جنيه

جدول أسعار مواد البناء في مصر

اختلفت أسعار مواد البناء في الأسواق المصرية اليوم الثالث عشر من شهر يونيو وهي الاسعار التي نسردها في الجدول التالي:

 

النوع الوحدة السعر بالجنيه المصري
حديد التسليح طن 38,500 جنيه
أسمنت بورتلاندي طن 4,300 جنيه
طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم ألف طوبة 2,200 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم ألف طوبة 13,340 جنيه
طوب وردي 25×12×6 سم ألف طوبة 4,960 جنيه
طوب أحمر 20×10×6 سم ألف طوبة 1,445 جنيه
طوب أحمر 24×11×6 سم ألف طوبة 1,970 جنيه
طوب أحمر 25×12×6 سم ألف طوبة 2,360 جنيه
رمل حرش متر مكعب 135 جنيه
رمل ناعم متر مكعب 120 جنيه
زلط عادة متر مكعب 300 جنيه
زلط مخصوص متر مكعب 375 جنيه
زلط فينو متر مكعب 420 جنيه
زلط سن متر مكعب

340 جنيه
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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