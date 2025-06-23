الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت مواد البناء في الأسواق المصرية اليوم الثالث والعشرين من شهر يونيو حالة من التغيرات المثيرة في الأسعار، وهي الأسعار التي اختلفت كثيرًا وسط محاولة من بعض الاشخاص لشراء هذه المواد بأفضل سعر، وفي هذا المقال وعبر موقع سعودي أون سنتعرف على جدول أسعار مواد البناء في مصر.

جدول أسعار مواد البناء في مصر الاثنين 23-6-2025 وأبرز تغيرات الأسعار في قطاع المقاولات

وذلك ونسرد إليكم في الجدول التالي أسعار الرخام والجرانيت في مصر فيما يلي:

النوع الوحدة السعر بالجنيه المصري رخام جلالة لايت متر مربع 517 جنيه رخام جلالة عادة متر مربع 440 جنيه رخام تريستا متر مربع 628 جنيه رخام جلالة بفص متر مربع 560 جنيه رخام جلالة لايت متر طولي 397 جنيه رخام جلالة عادة متر طولي 350 جنيه رخام تريستا متر طولي 585 جنيه رخام جلالة بفصأسمنت متر طولي 508 جنيه جرانيت أحمر أسوان متر مربع 922 جنيه جرانيت فردي غزال متر مربع 922 جنيه جرانيت حلايب متر مربع 628 جنيه جرانيت أحمر أسوان متر طولي 643 جنيه جرانيت فردي غزال متر طولي 643 جنيه جرانيت حلايب متر طولي 538 جنيه

جدول أسعار مواد البناء في مصر

اختلفت أسعار مواد البناء في الأسواق المصرية اليوم الثالث عشر من شهر يونيو وهي الاسعار التي نسردها في الجدول التالي: