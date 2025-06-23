نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس الوزراء: الأتوبيس الترددي نقلة نوعية في وسائل النقل الذكية لخدمة ملايين الركاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في فيديو توعوي جديد، عن تفاصيل مشروع الأتوبيس الترددي الذكي، الذي يُعد نقلة متقدمة في مجال النقل الجماعي المستدام والذكي، حيث يمثل خطوة محورية في جهود الدولة لتطوير قطاع النقل، وتوفير خدمات آمنة وسريعة للمواطنين.

113 كيلومتر لخدمة الملايين.. تفاصيل المشروع

وصرح المهندس محمود الشيخ، مدير مشروع الأتوبيس الترددي بوزارة النقل، أن المشروع يُنفذ لأول مرة في مصر، وتم تصميمه على امتداد الطريق الدائري بطول 113 كم، ليخدم جميع التقاطعات والمحاور الحيوية بالقاهرة الكبرى.

وأضاف الشيخ أن المشروع يهدف إلى:

تنظيم حركة الركاب على الطريق الدائري.

تقليل زمن الانتظار والتنقل.

تحقيق انسيابية مرورية عبر وسيلة نقل حضارية.

تشغيل تجريبي للمرحلة الأولى

بدأ التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من المشروع، والتي تمتد من محطة تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي، حتى محطة أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، مرورًا بمناطق ذات كثافة سكانية عالية وتقاطعات استراتيجية تشمل:

طريق الإسكندرية الزراعي.

طريق السويس.

طريق الإسماعيلية الصحراوي.

تكامل ذكي مع شبكة النقل الجماعي

يتميز مشروع الأتوبيس الترددي بتكامله مع شبكات النقل الجماعي القائمة، مما يعزز الكفاءة التشغيلية ويخدم أكبر عدد من الركاب.

ويشمل ذلك:

الخط الثاني للمترو عند شبرا الخيمة.

الخط الأول للمترو بمنطقة المرج.

محطة عدلي منصور المركزية، كمحور ربط مهم للركاب القادمين من الأقاليم.

إشادة المواطنين بالخدمة

أشاد العديد من المواطنين بمستوى الخدمة المقدمة عبر الأتوبيسات الترددية، مؤكدين على:

الراحة في التنقل وسرعة الوصول.

الالتزام بالمواعيد والانضباط في تشغيل الخط.

مستوى الأمان داخل الأتوبيسات.

ملاءمة التكلفة لمختلف شرائح المجتمع.

وأشار بعض الركاب إلى أن هذا المشروع يمثل بالفعل بديلًا عصريًا ومريحًا لوسائل النقل التقليدية، خاصة مع توافر التكييف، النظام الإلكتروني للتذاكر، والمحطات المتطورة.

نقلة نوعية في مستقبل النقل الذكي بمصر

يُعد الأتوبيس الترددي جزءًا من خطة شاملة تتبناها الدولة لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل، وتعزيز الاعتماد على الوسائل الذكية والمستدامة، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، لتحسين جودة الحياة، وتقليل الانبعاثات، وتوفير حلول مواصلات عصرية وآمنة.