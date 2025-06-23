نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذير عاجل من الأرصاد: ارتفاع الرطوبة يزيد الشعور بالحرارة 3 درجات وطقس شديد الحرارة حتى السبت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرًا عاجلًا بشأن حالة الطقس خلال الفترة من الإثنين 23 يونيو حتى السبت 28 يونيو 2025، حيث توقعت ارتفاعًا ملحوظًا في نسب الرطوبة، ما يؤدي إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس بقيم تتراوح ما بين درجتين إلى ثلاث درجات مئوية عن المعدلات الفعلية المُسجلة.

طقس الإثنين 23 يونيو 2025: أجواء حارة ورطبة على أغلب الأنحاء

النهار: طقس حار إلى شديد الحرارة ورطب على أغلب أنحاء البلاد، مع أجواء مائلة للحرارة ورطبة على السواحل الشمالية.

الليل والصباح الباكر: طقس معتدل الحرارة مع زيادة الإحساس بالرطوبة، ما يُزيد من الإحساس بالحرارة.

شبورة مائية واضطراب في الملاحة البحرية

وحذّرت الهيئة من تكوّن شبورة مائية كثيفة تمتد بين الساعة الرابعة حتى الثامنة صباحًا، على مناطق متفرقة من:

شمال البلاد

القاهرة الكبرى

شمال الصعيد

مدن القناة

وسط سيناء

كما توقعت اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية، خاصة على شواطئ مطروح - العلمين - الإسكندرية، حيث تصل سرعة الرياح إلى 60 كم/س، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3.5 متر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

المدينة العظمى الصغرى القاهرة 35°C 23°C الإسكندرية 28°C 20°C مطروح 28°C 21°C سوهاج 38°C 23°C قنا 40°C 25°C أسوان 41°C 27°C

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