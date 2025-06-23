نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف معاشات يوليو 2025 بالزيادة 15%.. اعرف الفئات المستحقة وحالات القطع وفقًا للقانون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر يوليو 2025 اعتبارًا من الأسبوع المقبل، متضمنة الزيادة المقررة بنسبة 15% التي أُقرت سابقًا وفقًا لتوجيهات الدولة، وذلك في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل أصحاب المعاشات.

وتم اتخاذ كافة الاستعدادات لتيسير عمليات صرف المعاشات من خلال منافذ الصرف المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، بما في ذلك ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد والبنوك، بالإضافة إلى إمكانية الصرف عبر المحافظ الإلكترونية البنكية والهاتف المحمول.

آلية الصرف

سيتم الصرف وفقًا لجدول زمني منظّم تجنبًا للتزاحم، حيث يتم تقسيم المستحقين على أيام متتالية، مع التأكيد على توفر السيولة النقدية وتكثيف الخدمات بالمكاتب الرئيسية والفرعية للهيئة، حرصًا على راحة المواطنين.

قانون التأمينات الاجتماعية يوضح حالات قطع المعاش للمستحقين

وفقًا لما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، حددت المادة 105 الحالات التي يتم فيها قطع معاش المستحقين، وذلك اعتبارًا من الشهر التالي لوقوع الحالة، وتشمل:

أولًا: حالات قطع المعاش

وفاة المستحق.

زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت.

بلوغ الابن أو الأخ سن 21 عامًا، باستثناء الحالات التالية:

ثانيًا: الاستثناءات التي يُستمر فيها صرف المعاش

العاجز عن الكسب: يستمر المعاش إلى حين زوال حالة العجز.

الطلاب: يستمر صرف المعاش حتى بلوغ:

26 سنة للطلبة المنتظمين.

24 سنة للحاصلين على مؤهل دون البكالوريوس أو الليسانس.

يستمر صرف المعاش حتى نهاية السنة الدراسية في حال بلوغ السن خلالها.

الحاصل على مؤهل نهائي:

يستمر الصرف حتى الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة أو بلوغ السن المشار إليها، أيهما أقرب.