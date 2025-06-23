مصر تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في دمشق

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 يونيو 2025 01:32 مساءً - ادانت جمهورية مصر العربية التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في دمشق، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين الأبرياء.

وتقدمت مصر بخالص تعازيها للشعب السوري الشقيق ولأسر الضحايا، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وأكدت مجددًا على موقفها الرافض لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

وجددت مصر التأكيد على أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية للقضاء على الإرهاب، وتجفيف منابعه، والتصدى للأعمال الإجرامية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.