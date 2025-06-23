نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مصر تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في دمشق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة الخارجية والهجرة، قبل قليل بيانا صحفيا، تعبر فيه عن إدانتها واستنكارها لاستهداف كنيسة في دمشق، جراء عمل إرهابي نفذه من قبل المتطرفين في سوريا.

وجاء نص البيان كالآتي:

تُدين جمهورية مصر العربية، التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في دمشق، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين الأبرياء.

وتتقدم مصر، بخالص تعازيها للشعب السوري الشقيق ولأسر الضحايا، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وتؤكد مجددًا على موقفها الرافض لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

وتجدد مصر، التأكيد على أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية للقضاء على الإرهاب، وتجفيف منابعه، والتصدي للأعمال الإجرامية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.