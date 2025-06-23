الطاقة الذرية : لا زيادة فى مستوى الإشعاع خارج المواقع النووية الإيرانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 يونيو 2025 12:36 مساءً - أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدم تسجيل أي زيادة، حتى الآن، في مستويات الإشعاع خارج المواقع النووية الإيرانية الثلاثة التي تعرضت لهجمات أمريكية، وجددت دعوتها لضبط النفس و اتخاذ الخطوات الضرورية اللازمة للتوصل إلى حل دبلوماسي. وفقا لمركز إعلام الأمم المتحدة.

وفقا لأحدث المعلومات التي تحققت منها الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل بدء الهجمات على إيران في 13 يونيو، فإن المواقع الثلاثة التي استهدفتها الولايات المتحدة والتي تشمل أيضا أصفهان ونطنز تحتوي على مواد نووية على شكل يورانيوم مخصب بمستويات مختلفة، مما قد يسبب تلوثا إشعاعيا وكيميائيا داخل المنشآت التي تعرضت للقصف.

وكرر جروسي قوله، إن المنشآت النووية "لا ينبغي مهاجمتها أبدا"، ودعا إلى وقف الأعمال العدائية حتى تتمكن الوكالة من استئناف عمليات التفتيش الحيوية في البلاد، بما في ذلك التحقق الضروري من مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب.

كما شدد المدير العام على أهمية استمرار تبادل المعلومات في الوقت المناسب مع إيران بشأن القضايا المتعلقة بالسلامة والأمن النوويين والضمانات.