غدًا.. طلاب الثانوية العامة بالنظام القديم يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية

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أحمد جودة - القاهرة - يستكمل طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، غدًا الثلاثاء، ماراثون الامتحانات بأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لطلاب النظام القديم، في إطار امتحانات الدور الأول التي انطلقت منتصف يونيو الجاري.

وفي السياق ذاته، يؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) اختبار "مقاييس المفاهيم في اللغة الإنجليزية"، بينما يستكمل طلاب مدارس المكفوفين – بالنظامين القديم والجديد – امتحاناتهم غدًا أيضًا، من خلال أداء ورقة اللغة العربية الثانية.

وتواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني متابعتها اليومية الدقيقة لسير الامتحانات، من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، التي تعمل بالتنسيق المستمر مع المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، لضمان انتظام وانضباط العملية الامتحانية على مستوى الجمهورية.

وكان طلاب الشعبتين العلمية والأدبية – بالنظامين الجديد والقديم – قد أدوا أمس امتحان مادة اللغة العربية، بإجمالي عدد بلغ نحو 785 ألفًا و756 طالبًا وطالبة داخل 1973 لجنة امتحانية في جميع أنحاء الجمهورية.

كما خاض 1650 طالبًا وطالبة من طلاب مدارس STEM اختبار "مقاييس المفاهيم في مادة الكيمياء" داخل 16 لجنة، إلى جانب أداء 295 طالبًا وطالبة من مدارس المكفوفين امتحان ورقة اللغة العربية الأولى داخل 26 لجنة.

من جانبه، تابع الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سير الامتحانات من داخل غرفة العمليات المركزية، واطمأن على انتظام العمل داخل اللجان، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات الحاسمة والسريعة تجاه أي مخالفة يتم رصدها، مع توفير الأجواء المناسبة للطلاب أثناء تأدية الامتحانات.

كما أجرى الوزير اتصالًا مباشرًا مع غرف العمليات بالمحافظات قبيل بدء الامتحانات، للاطمئنان على تواجد قوات الأمن لتأمين مقار اللجان ومحيطها، وضمان انطلاق الامتحانات في مواعيدها المحددة دون معوقات.

ووجّه خالد عبد الحكم، مدير عام امتحانات الثانوية العامة، بضرورة الالتزام بتوزيع أوراق الأسئلة في الموعد المحدد، والتأكد من دخول الطلاب إلى اللجان دون تأخير، مع تشديد إجراءات التفتيش، للحفاظ على سير الامتحانات بنزاهة.

وأكد عبد الحكم أهمية متابعة منظومة كاميرات المراقبة داخل اللجان من خلال مسؤولي التطوير التكنولوجي بالإدارات التعليمية، مع سرعة الإبلاغ عن أي عطل لضمان التوثيق الكامل لكل ما يدور داخل اللجان.

وقد ساد اليوم الثالث من امتحانات الثانوية العامة حالة من الهدوء والانضباط في مختلف اللجان، في ظل التنسيق المتكامل بين وزارة التربية والتعليم، والجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، لضمان تأمين الامتحانات وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للطلاب.