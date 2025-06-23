القاهرة الإخبارية : انفجارات فى سماء القدس وأنظمة الدفاع الجوي تتصدى لصواريخ إيرانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 يونيو 2025 11:39 صباحاً - أكدت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية، أن أصوات انفجارات ضخمة تُسمع حاليًا في سماء مدينة القدس المحتلة، مرجحة أن تكون ناجمة عن صواريخ الاعتراض التي أطلقتها منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلي، في محاولة للتصدي لصواريخ إيرانية.

وقالت أبو شمسية، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية،: «انتهت الآن صفارات الإنذار في القدس، بعد أن دوّت في المدينة ومناطق أخرى من وسط إسرائيل، أبرزها ما تُعرف بمنطقة المركز، وتشمل تل أبيب، إضافة إلى مناطق في الجنوب مثل عسقلان».وأشارت إلى أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية كانت قد أعلنت عن رصد إطلاق صواريخ تجاه الأراضي المحتلة، مما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في العديد من المناطق خلال الدقائق الماضية.

كما نقلت المراسلة عن المصادر الإسرائيلية أن صواريخ موجهة استهدفت الحدود الشمالية لإسرائيل هذه المرة، في تصعيد جديد يشير إلى اتساع رقعة الهجمات، موضحةً، أنّ هذه الضربة تُعد الثانية منذ ساعات الصباح الأولى، إذ وقعت رشقة صاروخية عند الساعة الثالثة فجرًا، قالت إسرائيل إنها احتوت على صاروخ واحد فقط تم اعتراضه بنجاح.