الاتحاد الأوروبى: إغلاق إيران مضيق هرمز ستكون له تداعيات خطيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 يونيو 2025 11:39 صباحاً - قال الاتحاد الأوروبي إن إغلاق إيران مضيق هرمز ستكون له تداعيات خطيرة ولن يصب في مصلحة أحد، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وذكرت قناة "برس تي.في" الإيرانية، أن قرار إغلاق مضيق هرمز مرهون بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، وذلك بعد ما أفادت تقارير بموافقة البرلمان على غلق المضيق.

ذكرت وكالة "رويترز"، أن البرلمان الإيراني وافق أمس على غلق مضيق هرمز، وأن "القرار النهائي بشأن الإجراء مرهون بموافقة أعلى هيئة أمنية في طهران".

وأضافت أن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران يجب أن يتخذ القرار النهائي بشأن إغلاق مضيق هرمز بعد أن ذكرت تقارير أن البرلمان وافق على هذا الإجراء.