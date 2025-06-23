جيش الاحتلال يطالب الإسرائيليين بالدخول للملاجئ والبقاء فيها حتى إشعار آخر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 يونيو 2025 11:39 صباحاً - قال جيش الاحتلال إنه طالب الإسرائيليين بالدخول للملاجئ والبقاء فيها حتى إشعار آخر، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تستطيع الحديث عن الدبلوماسية بعد خيانتها.وقال "بقائي"، إنه على واشنطن تحمّل مسؤولية عواقب الحرب، بعد الاعتداء الأمريكي على ثلاث منشآت نووية في إيران.

ورفض متحدث الخارجية الإيرانية الإفصاح عن كيفية رد بلاده على العدوان الأمريكي الذي استهدف المواقع النووية، لكنه أكد أن لطهران الحق في ممارسة حقها في الدفاع عن النفس.