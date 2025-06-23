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الجيش الإيرانى: أطلقنا عشرات المسيرات تجاه إسرائيل معظمها أصابت أهدافها

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الجيش الإيرانى: أطلقنا عشرات المسيرات تجاه إسرائيل معظمها أصابت أهدافها

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 يونيو 2025 10:38 صباحاً - قال الجيش الإيراني: أطلقنا عشرات المسيرات تجاه إسرائيل معظمها أصابت أهدافها، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

 

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تستطيع الحديث عن الدبلوماسية بعد خيانتها.وحذّر من أن هجمات إسرائيل والولايات المتحدة وضعت المنطقة في وضع خطير غير مسبوق، مؤكدًا أن طهران التزمت بضبط النفس التام في الرد على العدوان، واقتصرت هجماتها على الأهداف العسكرية والأمنية في إسرائيل.

 
 

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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