وكالة الفضاء المصرية تستقبل وفدًا دبلوماسيا من بعثات دول الاتحاد الأوروبي بالبلاد

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 يونيو 2025 10:38 صباحاً - استقبل الدكتور/ شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، اليوم الأحد الموافق 22 يونيو 2025 في مقر اكاديمية الفضاء بالوكالة وفدًا ديلوماسيا من بعثات الاتحاد الأوروبي الـ 27 المعتمده في مصر وذلك في اطار تعزيز سبل التعاون المشترك في مجال الفضاء .

أعرب الدكتور / شريف صدقي عن بالغ سعادته بهذه الزيارة الهامة التي تعكس عمق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي في المجالات العلمية والتكنولوجية. وقدم شرحا مفصلا عن وكالة الفضاء المصرية وما تمتلكه من إمكانيات ومعامل حديثه ومتطورة في مجال تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية.

كما اصطحب الدكتور شريف صدقي الوفد الدبلوماسي في جولة للتعرف على ما تمتلكه الوكالة من معامل حديثة ومتطورة، حيث اطلع الوفد على أحدث التقنيات والمعدات المستخدمة في الأبحاث والتطوير الفضائي، مما يعكس الإمكانيات الكبيرة للوكالة في هذا المجال.