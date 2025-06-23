الجيش الإسرائيلى يعلن الهجوم على 6 مطارات إيرانية غرب وشرق ووسط إيران

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 يونيو 2025 09:36 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلى أنه هاجم 6 مطارات إيرانية فى غرب وشرق ووسط إيران.

وفى وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلى، الاثنين، إن سلاح الجو يقصف حالياً مواقع ما وصفها بـ"بنية تحتية عسكرية" في مدينة كرمانشاه بغرب إيران.

وأعلن بيان صادر عن جيش الاحتلال، أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إسقاط طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو في إيران خلال عملية عسكرية ولكن لا يوجد أي قلق من تسريب معلومات.

يأتي هذا التصعيد في ظل التوتر المتصاعد بين إسرائيل وإيران وتزايد التحذيرات الدولية من الانزلاق نحو مواجهة إقليمية أوسع.

وكان رئيس الأركان العامة للجيش الإسرائيلي ذكر، الأحد، أن "الحملة العسكرية مستمرة على إيران، ولا يزال لدينا عدة أهداف يتعين ضربها، وأخرى يجب إكمالها".

وأضاف: "نواصل زيادة معدل ضرباتنا وفق خطة العمليات، ومستعدون للاستمرار ما دام ذلك ضرورياً".