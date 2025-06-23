نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيع بروتوكول تعاون خماسي لإطلاق مبادرة "سكن كريم من أجل حياة كريمة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت فعاليات تدشين مبادرة "سكن كريم من أجل حياة كريمة"، المُقامة تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، توقيع بروتوكول تعاون خماسي بين كل من: وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة التنمية المحلية، مؤسسة حياة كريمة، مؤسسة مصر الخير، وجمعية الأورمان، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

حضور رسمي رفيع المستوى

جاء توقيع البروتوكول بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، ممثلًا عن رئيس الوزراء، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق محمد فريد حجازي مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة "حياة كريمة"، إلى جانب عدد من المحافظين، والشخصيات العامة.

أهداف البروتوكول: سرعة التنفيذ وشمولية التدخلات

يهدف البروتوكول إلى إطلاق المشروع رسميًا وتحديد آليات العمل بما يضمن سرعة التنفيذ، وفاعلية التدخلات التنموية. ويتضمن تطوير وتأهيل نحو 80 ألف منزل للأسر الأولى بالرعاية، موزعين على 1477 قرية داخل 20 محافظة، ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة".

فرص عمل مباشرة داخل القرى المستهدفة

وأكدت الجهات الشريكة أن غالبية أعمال الإعمار ورفع كفاءة المنازل ستتم بأيدي عاملة من أبناء القرى المستفيدة، بما يسهم في خلق فرص عمل مباشرة وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي داخل المجتمعات الريفية المستهدفة.

خطوة جديدة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية

ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار جهود الدولة المصرية لتفعيل مثلث التنمية المكون من (الحكومة – المجتمع المدني – القطاع الخاص)، بما يعزز مبادئ العدالة الاجتماعية ويضمن تحسين جودة الحياة للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا.