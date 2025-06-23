نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن تقود حملة تبرعات ناجحة لدعم "سكن كريم من أجل حياة كريمة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - 377 مليون جنيه حصيلة اليوم الأول لدعم 80 ألف منزل في قرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية

أطلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، حملة لجمع التبرعات لصالح مبادرة "سكن كريم من أجل حياة كريمة"، والتي تستهدف تحسين بيئة السكن للأسر الأولى بالرعاية في قرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

حضور رفيع المستوى لدعم المبادرة

وشهدت فعاليات تدشين المبادرة حضور عدد من كبار المسؤولين، من بينهم الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان ممثلًا عن رئيس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق محمد فريد حجازي مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة "حياة كريمة"، إلى جانب عدد من المحافظين والشخصيات العامة وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.

مبادرة تتبنى نموذج "مثلث التنمية"

وتسعى المبادرة إلى توحيد جهود المسؤولية المجتمعية للشركات والبنوك والقطاع الخاص مع جهود المجتمع المدني والدولة، في إطار ما يُعرف بمثلث التنمية (الحكومة – المجتمع المدني – القطاع الخاص)، من أجل توفير سكن كريم وآمن لنحو 80 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، في 1477 قرية داخل 20 محافظة.

377 مليون جنيه تبرعات في اليوم الأول

وفي خطوة لافتة، نجحت الدكتورة مايا مرسي في قيادة حملة تبرعات قوية أسفرت عن جمع 377 مليون جنيه خلال تدشين المبادرة، لدعم تأهيل ورفع كفاءة المنازل المستهدفة.

وأعلنت الوزيرة عن تفاصيل المساهمات المقدّمة من مختلف الجهات، والتي جاءت على النحو التالي:

اتحاد بنوك مصر : تبرع بـ667 وحدة

: تبرع بـ667 وحدة وزارة البترول والثروة المعدنية : 200 وحدة

: 200 وحدة وزارة التضامن الاجتماعي : 100 وحدة

: 100 وحدة مؤسسة مصر الخير : 67 وحدة

: 67 وحدة جمعية الأورمان : 67 وحدة

: 67 وحدة مؤسسة حياة كريمة : 67 وحدة

: 67 وحدة مؤسسة لبلدنا : 50 وحدة

: 50 وحدة بنك ناصر الاجتماعي: 33 وحدة

رسالة إنسانية وتنموية

وأكدت وزيرة التضامن أن هذا الزخم يعكس إيمان جميع الأطراف بدورهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، مشيرة إلى أن "سكن كريم" لا يقتصر على بناء جدران، بل يرسخ لمجتمع أكثر عدلًا وإنصافًا، ويُترجم رؤية الدولة في توفير حياة لائقة لجميع المواطنين، لا سيما في القرى الأكثر احتياجًا.