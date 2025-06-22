البنك المركزى: تعطيل العمل بالبنوك يوم 3 يوليو بمناسبة ذكرى الثورة

وأضاف البنك المركزى المصرى، أنه من المقرر أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 6 يوليو 2025.

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 22 يونيو 2025 05:26 مساءً - قرر البنك المركزى المصرى، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025 بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو.

محمد يوسف

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