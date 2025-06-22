بعد ضرب أمريكا لمفاعلات نووية .. هل تمتلك إيران موقعاً سرياً آخر لتخصيب اليورانيوم؟

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 22 يونيو 2025 05:26 مساءً - على الرغم من تأكيد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن منشآت تخصيب اليورانيوم الرئيسية فى إيران قد تم تدميرها تماما وبشكل كامل فى الضربات الأمريكية فجر الأحد، إلا أن إيران كانت قد زعمت فى وقت سابق هذا الشهر أن لديها موقع آخر لتخصيب اليورانيوم فى موقع آمن وغير معرض للخطر، مع بدء تثبت أجهزة الطرد المركزى على الفور.

وأشارت صحيفة نيويورك تايمز، إلى أن هذا الإعلان جاء من قبل رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامى فى 12 يونيو، وذلك بعد أن عاقبت الوكالة الدولية للطاق الذرية إيران لعدم التزامها بالشفافية بموجب معاهد منع الانتشار النووي.

وقال إسلامى، إن الموقع الجديد تم إنشاؤه بالكامل، ويقع فى موقع مؤمن وغير معرض للخطر. وبمجرد تركيب أجهزة الطرد المركزى سيبدأ التخصيب.

وكان إعلانه مفاجئاً ولم يتم تأكيده حتى الآن، وكذلك لا يوجد أى مؤشر رسمى على مكان هذا الموقع الجديد. ولم تقيم وكالات الاستخبارات الغربية مدى صحة هذه المزاعم، كذلك لم يكن هناك رد فعل كبير على تأكيده من قبل وكال الطاقة الذرية أو الحكومات الأجنبية.

وكان مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الرية رافاييل جروسى قد قال فى إبريل الماضى، إن الموقع كان قيد الإنشاء منذ سنوات عديدة، وأن إيران لم تقدم للوكالة فرصة الوصول إليه، ويقولون إن هذا ليس من شأننا.

وقالت نيويورك تايمز، إنه يفترض أن هذا الموقع الجديد الذى سيكون ثالث موقع فى إيران يقع تحت الأرض مثل منشأتى فوردو ونطنز. لكن لك يتضح ما إذا كان تم تركيب أى أجهزة طرد مركزى به، أن ما إذا كان جاهزا، حسبما قال إسلامى.

وكتب ديفيد أولبرايت، من معهد العلوم والأمن الدولى، يقول إن الموقع الجديد يقع على الأرجح جنوب نطنز، أسفل جبل "كوه كولانج غازلا"، وهو جبل يرتفع حوالى ميل عن مستوى سطح البحر، ويزيد ارتفاعه عن جبل فوردو بحوالى نصف ميل.

وأوضح أولبرايت أن الموقع يبدو مُصممًا لتركيب أجهزة طرد مركزى واسعة النطاق. وفى حال تشغيل أحدث أجهزة الطرد المركزي، فقد رجح أولبرايت أن تتمكن إيران من إنتاج ما يكفى من اليورانيوم عالى التخصيب لصنع 19 سلاحًا نوويًا فى غضون ثلاثة أشهر.



