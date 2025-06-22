الرياض - كتبت رنا صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات رئاسية عاجلة تهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد المصري ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال تحقيق توازن بين الانضباط المالي وتعزيز الحماية الاجتماعية. تأتي هذه التحركات في ظل فترة حرجة تمر بها المنطقة، حيث تشتد التحديات الإقليمية التي تتطلب سياسات استباقية لضمان أمن الدولة المالي والغذائي والاستراتيجي.

«الكلام بقى رسمي».. السيسي يعلن 3 تعليمات عاجلة وخطة اقتصادية جديدة تغيّر حياة ملايين المصريين

وخلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد كجوك نائب وزير المالية، أكد الرئيس السيسي أهمية الاستفادة من التجارب العالمية المُوفّقة في مجال السياسات المالية والضريبية، معتبرًا أن ذلك يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المناخ الاستثماري وتوسيع النشاط الاقتصادي في مصر. كما شدد على ضرورة تبني سياسات تشجع جذب الاستثمارات وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، بالإضافة إلى توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني.

ومن جهة أخرى، وجّه الرئيس الحكومة باستمرار العمل نحو تعزيز الانضباط المالي من خلال ترشيد المصروفات وزيادة كفاءة إدارة الإنفاق العام، دعمًا لخطة الدولة في تعظيم الأداء الاقتصادي وتنفيذ خطط التنمية الشاملة. كما أشار إلى أهمية مواصلة زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية وتكثيف الجهود لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما يعزز تحقيق العدالة الاجتماعية بالتوازي مع الحفاظ على الاستقرار المالي.

وفي ظل التصعيد المتنامي على الساحة الإقليمية، أكد الرئيس السيسي ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بتأمين الاحتياطات المالية والسلعية، لضمان توافر الاحتياجات الأساسية للمجتمع، والحفاظ على الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي. تأتي هذه الخطوة في سياق المتغيرات الجيوسياسية الأخيرة، خاصة التوتر بين إيران وإسرائيل، وما لذلك من انعكاسات مباشرة على حركة الأسواق العالمية، وتكاليف الشحن وأسعار السلع الاستراتيجية.

في سياق متابعة جهود الدولة لتحسين منظومة الضرائب، اطّلع الرئيس على مؤشرات نجاح مبادرة التسهيلات الضريبية التي أطلقتها وزارة المالية، حيث كشف الدكتور أحمد كجوك عن تجاوز عدد طلبات تسوية النزاعات الضريبية 110 آلاف طلب حتى 19 يونيو 2025. كما أوضح أن الإقرارات الضريبية المعدلة والجديدة وصل عددها إلى أكثر من 450 ألف إقرار وبقيمة إجمالية تجاوزت 54.76 مليار جنيه، في إشارة إلى تنامي الثقة بين الممولين والدولة وفعالية السياسات الضريبية المستحدثة.

كما أشار وزير المالية إلى إقبال متزايد من الممولين على الاستفادة من الحوافز الضريبية المقررة للمشروعات الصغيرة التي لا يتعدى حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه وفقًا لقانون رقم 6 لسنة 2025، حيث بلغ عدد المستفيدين 52,901 ممول حتى تاريخه، مما يعد مؤشرًا على نجاح السياسات الهادفة إلى دعم هذا القطاع الحيوي وتشجيع المزيد من الأنشطة الاقتصادية الرسمية.

وفيما يتعلق بإدارة الدين الخارجي، استعرض الاجتماع نتائج خطة وزارة المالية بخصوص الإصدارات الدولية، حيث أظهرت المؤشرات الأولية نجاح الدولة في تقليص الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بقيمة تتراوح بين مليار وملياري دولار سنويًا، وذلك كجزء من استراتيجية أوسع للحد من الاعتماد على التمويل الخارجي وتعزيز الاستقرار المالي على المدى المتوسط والطويل.

ناقش الاجتماع كذلك التداعيات العالمية الناتجة عن تصاعد التوترات في المنطقة، وعلى رأسها الحرب بين إيران وإسرائيل، وما ينتج عنها من تقلبات في الأسواق وسلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الشحن والسلع. وأكد الحاضرون أهمية التعامل باحترافية ومرونة مع هذه المستجدات، بهدف حماية الاقتصاد المصري من أي تأثيرات سلبية محتملة.

واستعرض مسؤولو الحكومة الأداء المالي خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025، حيث نجحت الدولة في تحقيق فائض أولي ملموس وانخفضت نسبة العجز الكلي، وحققت الإيرادات الضريبية نموًا قويًا بنسبة 36% نتيجة تحسن بيئة الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبية، دون فرض ضرائب إضافية على المواطنين، مع استمرار الجهود فى ترشيد النفقات.

واختُتم الاجتماع بمناقشة آخر تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي حول صرف الشريحة المتعلقة بالمراجعة الخامسة، حيث أوضح وزير المالية أن الحكومة تلتزم بالوصول إلى تفاهمات مع الصندوق تحقق مصالح الدولة وتدعم استكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الضرورية للاقتصاد القومي.