وزيرا خارجية مصر والأردن يحذران من انزلاق المنطقة إلى مزيد من الفوضى والتوتر في ضوء التصعيد الراهن

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 22 يونيو 2025 04:29 مساءً - تلقى الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، اتصالًا هاتفيًا اليوم الأحد، من أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة .

جاء الاتصال في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين حول التطورات الإقليمية، حيث تناول الوزيران الأحداث المتسارعة في المنطقة، وعلى رأسها التصعيد العسكري بين اسرائيل وإيران، وما يمثله من تهديد بالغ على الأمن والسلم الإقليميين.

وشدد الوزير عبدالعاطي على أهمية وقف التصعيد ووقف إطلاق النار، مؤكدًا أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الوحيد لتجنب توسيع رقعة الصراع في المنطق بما يهدد السلم والامن الإقليميين.