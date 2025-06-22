لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين تدعو لاجتماعها الأول

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أحمد جودة - القاهرة - دعت لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، الزملاء أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة في أول اجتماع لها، الأربعاء المقبل، الموافق 25 يونيو 2025، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرًا، في الدور الثالث بمقر النقابة.

يأتى الاجتماع في إطار سعي اللجنة إلى وضع خطة عمل شاملة للفترة المقبلة، بما يساهم في تفعيل دور الصحفيين في تناول القضايا العربية والدولية، وتعزيز سبل التواصل والتعاون مع المؤسسات الإعلامية في الخارج.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع عددًا من المقترحات والمبادرات التي من شأنها تفعيل عمل اللجنة.

ودعت اللجنة جميع الزملاء إلى الحضور والمشاركة الفاعلة في أعمال الاجتماع؛ فإننا نتطلع إلى جهد جماعي يرفد النشاط بحصيلة الأفكار والخبرات، وبما يراه الزملاء ضروريًّا في المرحلة الراهنة، أو يقع ضمن الأولويات واجبة الالتفات في المراحل المقبلة.