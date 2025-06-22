الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط عن ختام فعاليات دوري الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية، والذي نظمته مديرية الشباب والرياضة “الإدارة العامة للرياضة” بالتعاون مع الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية “الإدارة العامة للقاعدة الشعبية”، بمشاركة 440 فريقًا يمثلون مختلف مراكز وقرى المحافظة، في واحدة من أكبر البطولات المجتمعية على مستوى الجمهورية.

محافظ أسيوط يعلن عن ختام دوري الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية بمشاركة 440 فريقًا رياضيًا

وأكد محافظ أسيوط أن هذه البطولة، التي أُقيمت تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، وتوجيهات أحمد السويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، تأتي في إطار حرص الدولة على دعم الرياضة المجتمعية واكتشاف المواهب في مراحلها الأولى، وتعزيز روح الانتماء والمنافسة بين النشء والشباب.

وقد شهد ملعب مركز شباب ناصر بالوليدية المباراة النهائية وسط حضور مميز من قيادات وزارة الشباب والرياضة، من بينهم الدكتورة غادة جمال الدين، مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبي والدكتور إسلام سالم، المشرف العلمي والفني لمشروعات اللياقة البدنية والدكتورة سامية عيد عبدالله، مدير إدارة المعسكرات الرياضية وميار سيد مرسي، أخصائي بالإدارة العامة للقاعدة الشعبية إلى جانب أحمد السويفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط.

وشهد ختام البطولة منافسات قوية، حيث توج فريق مركز شباب ديروط بطلًا للمرحلة السنية من 21 إلى 35 سنة بعد فوزه على مركز شباب الغنايم بهدفين دون مقابل، بينما حقق مركز شباب التمساحية ممثل القوصية الفوز في المرحلة من 15 إلى 20 سنة على مركز شباب عرب الأطاولة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأوضح المحافظ أن فعاليات البطولة انطلقت في يناير الماضي واستمرت لمدة ستة أشهر، وشملت عددًا كبيرًا من اللقاءات والمنافسات التي أبرزت قدرات ومواهب متميزة بين شباب المحافظة، مشيدًا بالتنظيم المتميز الذي عكس جهود فرق العمل في مديرية الشباب والرياضة والشراكة المثمرة مع الوزارة.

وفي ختام الفعاليات، تم توزيع الجوائز المالية التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة، حيث حصل الفائزون بالمركز الأول على مبلغ 4 آلاف جنيه، بينما نال أصحاب المركز الثاني جائزة بقيمة ألفي جنيه في كل مرحلة عمرية، إلى جانب تكريم الفائزين بالمركز الأول في القياسات البدنية لكل مرحلة بمبلغ ألف جنيه لكل فائز.

وأشار اللواء هشام أبوالنصر إلى أن مثل هذه البطولات تمثل دعامة أساسية لاكتشاف المواهب الرياضية وتهيئة البيئة المناسبة لنموها وتطويرها، مشددة على استمرار دعمها الكامل للأنشطة الرياضية والمجتمعية باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري وصناعة أبطال المستقبل.