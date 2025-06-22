الرياض - كتبت رنا صلاح - كثّفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا برئاسة أحمد علاء الدين فؤاد جهودها في إزالة التعديات ضمن الموجة الـ26، حيث تم تنفيذ عدة إزالات لحالات بناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا في ملفات التعديات وضبط الأسواق والخدمات القروية

وخلال عودته من الحملة، تمكن رئيس المركز من ضبط تروسيكل محمل بـ 10 أجولة دقيق بلدي بوزن نصف طن ومبلغ مالي، بالإضافة إلى تروسيكل آخر محمل بألبان غير صالحة للاستهلاك، وتم التحفظ على المضبوطات بمعرفة إدارة تموين اهناسيا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة من الصحة وحماية المستهلك.

كما واصلت الوحدات القروية أعمالها الخدمية، حيث تم رفع مخلفات تطهير الترع من وسط الكتلة السكنية بقرية المماليك وتمهيد طريق كوم الرمل البحري بالمعصرة، فيما قامت وحدة ننا برفع الإعلانات غير المرخصة وترشيد إنارة الطريق المؤدي لصفط راشين، وتواصل القرى الأخرى أعمال رفع التراكمات وتمهيد الطرق، إلى جانب متابعة ملفات التصالح والتقنين، والتصدي لأي أعمال بناء مخالفة في المهد.