الرياض - كتبت رنا صلاح - تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر برئاسة شوقي هاشم جهودها المكثفة لتحسين مستوى النظافة ومتابعة المشروعات القومية، حيث تم تنفيذ حملة نظافة بعدد من شوارع المدينة منها جمال عبد الناصر، البنك الأهلي، وشارع المستوصف.

جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر في ملفات النظافة والتعديات ومشروعات حياة كريمة

وتم رفع 16 طنًا من التراكمات إلى المحطة الوسيطة، كما شهدت قرية بهبشين إزالة حالات تعدٍّ على أراضٍ زراعية، وتمهيد مداخل القرية وتسوية الطرق، وتابعت الوحدة تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بقرية طحابوش، حيث تتواصل التشطيبات بمبنى المركز الطبي.

بالإضافة إلى متابعة مشروع توصيل الغاز الطبيعي، وفي قرية اشمنت، تم رفع التراكمات من القرى والتوابع وتفريغ الصناديق، في إطار خطة متكاملة تشمل جميع القطاعات الخدمية لضمان تحسين جودة الحياة للمواطنين.