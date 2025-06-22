الرياض - كتبت رنا صلاح - تابع محمد بكري رئيس مركز ومدينة ببا انتظام العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، خاصة فيما يتعلق بمنظومة التصالح ولجان البت، وذلك في إطار التيسير على المواطنين وتحقيق الاستفادة المثلى من قانون التصالح.

جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا في ملفات النظافة والتصالح ومواجهة التعديات

كما تم تنفيذ حملات نظافة شاملة شملت شوارع رئيسية بالمدينة منها شارع بورسعيد وكوبري المحطة والمنطقة المحيطة بقصر الثقافة، حيث تم رفع أكثر من 60 طنًا من المخلفات وتوريدها إلى مصنع السماد العضوي بسمسطا.

وفي قطاع الكهرباء، تم صيانة كشافات الإنارة وتطبيق خطة تخفيف الأحمال، كما استُكملت أعمال الموجة 26 لإزالة التعديات، وتم تنفيذ عدة إزالات على أراضٍ زراعية وأملاك الري، إضافة إلى إيقاف أعمال بناء مخالف بقرية طنسا وفك الشدة الخشبية للدور العلوي.