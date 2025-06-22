نائبة ديمقراطية عن قرار ترامب بضرب إيران ": كارثي ويستوجب عزله

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 22 يونيو 2025 01:28 مساءً - هاجمت النائبة الديمقراطية فى الكونجرس الأمريكي ألكسندريا أكازيو كورتز، الرئيس دونالد ترامب بسبب هجومه العسكرى على إيران فجر الأحد، وقالت إن الخطوة التي قام بها تمثل أساسا واضحا وقاطعا لعزله من قبل الكونجرس.

وفى منشور على منصة X، قالت كورتز المعارضة بقوة لترامب، إن قرار الرئيس الكارثى قصف إيران بدون تفويض هو انتهاك صارخ للدستور وصلاحيات الحرب الخاصة بالكونجرس. وأضافت النائبة التقدمية عن ولاية نيويورك قائلا، إن "ترامب خاطر باندفاع بشن حرب قد توقعنا فى فخها لأجيال"، مشيرة إلى أن هذا مبرر واضح وقاطع لعزله.

وهاجم النائب الديمقراطى عن ولاية كاليفورنيا رو خانا ترامب على منصة إكس، وقال إن ترامب ضرب إيران بدون أي تفويض من الكونجرس، مطالباً المشرعين بالعودة مباشرة على واشنطن والتصويت على مشروع قرار لمنع أمريكا من الدخول فى حرب أخرى لا نهاية لها فى الشرق الأوسط".

وتقول صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إن المادة الأولى من الدستور الأمريكى تمنح الكونجرس سلطة "إعلان الحرب"، وهى إحدى أكبر الصلاحيات التى تتمتع بها السلطة التشريعية. مع ذلك، سبق أن شن رؤساء أمريكيون من كلا الحزبين هجمات عسكرية على خصومهم دون موافقة الكونجرس.

وتقول صحيفة "ذا هيل"، إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الديمقراطيون سيواصلون إجراءات عزل ترامب فى أعقاب الضربة على المنشآت النووية الإيرانية الثلاث. لكن إذا سعى الحزب إلى المضي قدماً فى إجراءات العزل، فسيكون مصيره الفشل، لأن الديمقراطيين أقلية في كلا المجلسين النواب والشيوخ.

وسبق أن وجه الديمقراطيون فى مجلس النواب اتهامات لترامب مرتين خلال ولايته الأولى،الأولى بسبب مزاعم ضغطه على أوكرانيا للتحقيق مع الرئيس السابق بايدن، والثانية بعد اقتحام الكونجرس فى 6 يناير 2021. وبرأه مجلس الشيوخ فى المرتين.