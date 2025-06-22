الرئيس اللبنانى: قصف المنشآت النووية الإيرانية يرفع منسوب الخوف من اتساع رقعة التوتر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 22 يونيو 2025 12:32 مساءً -

عبر الرئيس اللبنانى العماد جوزاف عون عن قلقه إزاء تطورات الحرب الإيرانية - الإسرائيلية ، وقال عون أن قصف المنشآت النووية الإيرانية يرفع منسوب الخوف من اتساع رقعة التوتر على نحو يُهدّد الأمن والاستقرار في أكثر من منطقة ودولة"موضحا : أن لبنان قيادة وأحزاباً وشعباً، مدرك اليوم، أكثر من أى وقت مضى، أنه دفع غالياً ثمن الحروب التي نشبت على أرضه وفي المنطقة، وهو غير راغب في دفع المزيد ولا مصلحة وطنية في ذلك، لاسيما وان كلفة هذه الحروب كانت وستكون اكبر من قدرته على الاحتمال".

ودعا عون إلى "ضبط النفس وإطلاق مفاوضات بناءة وجدية لإعادة الاستقرار إلى دول المنطقة وتفادي المزيد من القتل والدمار".

ومن جهته أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن جميع المناطق في إسرائيل ستنتقل من مستوى النشاط الجزئي والمحدود إلى مستوى النشاط الضروري فقط، وسيتم حظر الأنشطة التعليمية، والتجمعات وأماكن العمل، باستثناء الخدمات الأساسية.

جاء ذلك في بيان صادر عن الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وأوضحت الجبهة خلاله أن هذه التحديثات تأتي في أعقاب الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة على ثلاث منشآت نووية في إيران في الساعات الأولى من صباح اليوم.