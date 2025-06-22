مصر تعرب عن قلقها البالغ ازاء التطورات الأخيرة في إيران

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 22 يونيو 2025 12:32 مساءً - أصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً أكدت فيه أن "جمهورية مصر العربية أعربت عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة في إيران، وادنت التصعيد المتسارع الذى ينذر بعواقب خطيرة على الأمن والسلم الاقليمى والدولى".

وأكدت مصر رفضها لأي انتهاك لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولى وشددت على ضرورة احترام سيادة الدول.

وجددت مصر في بيان الخارجية تحذيرها من مخاطر انزلاق المنطقة نحو مزيد من الفوضى والتوتر، مؤكدة علي أن الحلول السياسية والمفاوضات الدبلوماسية وليس الحل العسكرى هى السبيل الوحيد نحو الخروج من الأزمة وتحقيق التسوية الدائمة.

كما جددت مصر دعوتها إلى ضرورة وقف التصعيد وضبط النفس وتغليب لغة الحوار، حفاظًا على أرواح المدنيين وصونًا لأمن واستقرار المنطقة.