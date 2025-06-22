نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إظهار الباركود يكشف هوية الطالب المتسبب في تصوير أسئلة اختبار اللغة العربية للثانوية العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداول صور اسئلة امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الشهادة الثانوية العامة عبر صفحات السوشيال ميديا، تسبب في غضب أولياء الأمور، حيث ترك الطالب المتسبب في تصوير اسئلة الامتحان، الباركود الخاص به، بالإضافة إلى تمكنه من التصوير بشكل جديد، مما تسبب في كثير من الأسئلة، أين المراقب في هذه اللحظه ؟، وهل الطالب مش خايف على مستقبله من العقوبات التي تلحق به ؟.

ووفقا لقانون الغش الالكتروني، أنه لم يتعاقب الطالب لوحده ولكن المراقب ورئيس اللجنه أيضا اللذان سمحوا بمرور جهاز محمول داخل اللجنه الامتحانية واستخدامه في الغش وتداول الأسئلة.



من جانبه شدد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة الالتزام الكامل بمواعيد توزيع أوراق الأسئلة وكتيبات المفاهيم داخل لجان امتحانات الثانوية العامة، مؤكدًا أنه لن يُسمح بأي تأخير في تسليمها للطلاب مع بدء زمن الامتحان.

وأكد الوزير على أهمية جمع أوراق الإجابة عقب انتهاء الوقت المخصص لكل مادة بشكل منظم، ووفق الإجراءات المقررة، لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة.

كما وجّه وزير التعليم، بضرورة تعويض الطلاب عن أي وقت يُفقد نتيجة تأخير في توزيع الأسئلة، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص وضمان العدالة لجميع الطلاب.

وحرص محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على متابعة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025 من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، للاطمئنان على تطبيق جميع الإجراءات والتعليمات المتعلقة بمنظومة الامتحانات؛ وذلك لضمان سير امتحانات الثانوية العامة بشكل منضبط، حيث يؤدى الطلاب بالنظامين الحديث والقديم امتحان مادة اللغة العربية.

واطمأن الوزير قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، ووصول أوراق الأسئلة إلى جميع مديريات التربية والتعليم.

وقد شدد الوزير على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات التى تم التأكيد عليها خلال اجتماعه بمديري المديريات يوم الخميس الماضي، لضمان سير الامتحانات بانتظام وشفافية، وتوفير بيئة امتحانية آمنة للطلاب، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.

وأكد الوزير على تواجد الملاحظين داخل اللجان قبل دخول الطلاب، والتأكيد على عمل منظومة الكاميرات بكفاءة عالية، وذلك من خلال المراجعة المستمرة للكاميرات.

كما شدد على الالتزام الحاسم بإجراءات التفتيش قبل دخول الطلاب إلى اللجان، والتأكيد على عدم التهاون مع أي محاولة لمخالفة القواعد أو سوء التصرف داخل اللجان، حيث ستُتخذ إجراءات صارمة وفورية ضد المخالفين.

كما تابع الوزير سير الامتحانات بمختلف اللجان على مستوى الجمهورية من خلال كاميرات المراقبة بغرفة العمليات المركزية بالوزارة، مؤكدًا أن غرفة العمليات المركزية تقوم بالتعامل مع أي مستجدات على الفور، لضمان تحقيق أفضل النتائج.