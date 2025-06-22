معلومات الوزراء يستعرض جهود مصر بالفيديو في استقبال سفن إعادة التغييز وربطها بشبكة الغاز الطبيعي

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أحمد جودة - القاهرة - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، صباح اليوم الأحد الموافق 22 يونيو 2025، مقطع فيديو عبر منصاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، استعرض فيه الجهود الوطنية المكثفة التي تبذلها الدولة لتأمين إمدادات الطاقة، لا سيما خلال فصل الصيف، من خلال استقبال سفن إعادة التغييز وربطها بالشبكة القومية للغازات الطبيعية.

4 سفن لإعادة التغييز بدلًا من واحدة.. نقلة نوعية في تأمين احتياجات الطاقة

أبرز الفيديو حجم التطور الذي شهدته البنية التحتية في قطاع الطاقة خلال الأشهر الماضية، حيث كانت مصر تعتمد خلال صيف العام الماضي على سفينة واحدة فقط لإعادة التغييز، في حين يشهد صيف 2025 وجود أربع سفن بسعة إجمالية تصل إلى 2700 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، وهو ما يعكس توسعًا استراتيجيًا كبيرًا في قدرات مصر على استقبال الغاز الطبيعي المسال وتحويله إلى صورته الغازية لضخه في الشبكات.

تفاصيل استقبال وترسية السفن في الموانئ وربطها بشبكة الغاز

وأشار الفيديو إلى أن عملية "إعادة التغييز" لا تقتصر فقط على استقبال السفن المحملة بالغاز، بل تشمل عمليات معقدة تشمل ترسية السفن، وتجهيز الأرصفة، ومد خطوط جديدة لربطها بالشبكة القومية للغازات الطبيعية.

ففي ميناء سوميد بالعين السخنة، ترسو حاليًا سفينة "هوج جاليون" بطاقة قدرها 750 مليون قدم مكعب/يوم، ويجري حاليًا تجهيز الرصيف البحري الثاني لاستقبال سفينة "إنيرجيوس إسكيمو"، التي تعمل بنفس القدرة الإنتاجية.

وفي ميناء سونكر، يتم العمل على ربط سفينة "إنيرجيوس باور" بالشبكة القومية بسعة 750 مليون قدم مكعب غاز/يوم، بينما تستعد محطة دمياط لاستقبال السفينة "وينتر" بسعة 450 مليون قدم مكعب/يوم، قبل ضخ الغاز في الشبكات الوطنية.

مشروعات استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة الوطني

أوضح الفيديو أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص الدولة المستمر على تأمين احتياجات المواطنين والمصانع من الطاقة، خاصة في ظل ارتفاع الطلب خلال فصل الصيف، ما يعكس رؤية استراتيجية طويلة المدى لتعزيز أمن الطاقة الوطني، عبر تنويع مصادر الاستيراد، ورفع كفاءة البنية التحتية لاستقبال الغاز الطبيعي.

كما لفت إلى أن هذه المشروعات تسهم في تحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي والطلب الداخلي، وتلبية احتياجات الاستخدام السكني والصناعي والتجاري، ضمن خطة الدولة لتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية، ورفع كفاءة شبكات النقل والتوزيع للغاز.

خطة متكاملة للطاقة تنفذها وزارة البترول

حسب الفيديو، فإن وزارة البترول والثروة المعدنية تنفذ خطة متكاملة لتهيئة الموانئ المصرية لعمليات إعادة التغييز، عبر استثمارات ضخمة في البنية التحتية والتجهيزات الفنية، بما يمكن مصر من مواجهة أي نقص طارئ في إمدادات الغاز، وضمان استقرار السوق المحلي.

ويأتي ذلك ضمن توجه الدولة نحو تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي وموانئها المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط.

تعزيز الاستدامة وضمان تدفق الغاز

وأكد مركز المعلومات، أن توسيع قدرات استقبال الغاز وإعادة التغييز يمثل ركيزة أساسية في رؤية الدولة لضمان استدامة الطاقة وتلبية الطلب المحلي دون انقطاع، في إطار المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الحكومة لدعم التنمية المستدامة ومواجهة التحديات العالمية في قطاع الطاقة.