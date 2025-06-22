نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تداول أسئلة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة على جروبات الغش والتعليم تحقق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداولت جروبات الغش الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم الأحد، الموافق 22 يونيو 2025، أجزاء من أسئلة امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة بعد دقائق فقط من بدء اللجان الامتحانية، وهو ما أثار موجة من الجدل والقلق بين الطلاب وأولياء الأمور، في ظل محاولات الوزارة لضبط الامتحانات وضمان تكافؤ الفرص.

وتتحرك وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشكل عاجل، حيث بدأت غرفة العمليات المركزية في تتبع مصدر الأسئلة المتداولة للتأكد من صحتها، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المتورطين في تداول أو نشر تلك الأسئلة.

وزير التعليم يتابع الامتحانات من غرفة العمليات ويتابع الإجراءات لحظة بلحظة

يتابع الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سير امتحان اللغة العربية من داخل غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، للوقوف على أي تجاوزات قد تطرأ خلال العملية الامتحانية، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتأمينية المتبعة، خاصة مع بداية امتحانات المواد الأساسية المضافة للمجموع.

أكثر من 800 ألف طالب يؤدون امتحان اللغة العربية في أول أيام المواد الأساسية

يؤدي اليوم قرابة 813 ألف طالب وطالبة من طلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث، امتحان مادة اللغة العربية، والتي تُعد أول مادة أساسية مضافة للمجموع في جدول امتحانات العام الدراسي 2024/2025. وقد تم توزيع الطلاب على نحو 2029 لجنة سير على مستوى محافظات الجمهورية.

ويتضمن امتحان اللغة العربية ما مجموعه 55 سؤالًا، مقسمة إلى:

4 أسئلة مقالية

51 سؤالًا بنظام الاختيار من متعدد (MCQ)

ويُمنح الطالب عن المادة 80 درجة كاملة ضمن مجموع الثانوية العامة.

تعليمات مشددة للطلاب بشأن الإجابة على الأسئلة المقالية

وجهت وزارة التربية والتعليم تعليمات واضحة لطلاب الصف الثالث الثانوي بشأن طريقة التعامل مع الأسئلة المقالية، وجاءت التعليمات كالتالي:

يجب على الطالب تدوين البيانات الكاملة على ورقة الإجابة الخاصة بالأسئلة المقالية، كما هو الحال مع أسئلة الاختيار من متعدد، وتشمل البيانات: (اسم الطالب – المدرسة – الإدارة التعليمية – اسم المادة – رقم نموذج الأسئلة).

الالتزام بالإجابة في المكان المخصص لكل سؤال، وعدم تدوين أي إجابة في غير موضعها المحدد.

يمنع تمامًا الكتابة على ظهر ورقة الإجابة أو كراسة الأسئلة، حيث سيتم تجاهل أي إجابات خارج الإطار الرسمي المخصص.

الوزارة تؤكد: الامتحان مطابق للمواصفات ويُراعي جميع المستويات

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن أسئلة امتحان اللغة العربية تم إعدادها وفقًا للمواصفات الفنية الدقيقة، وتراعي الفروق الفردية بين الطلاب، حيث تشمل مستويات معرفية متنوعة، من البسيطة إلى المتوسطة والعليا.

كما شددت الوزارة على أن الامتحانات خالية من الأخطاء الفنية أو اللغوية، وتهدف إلى قياس مدى استيعاب الطلاب للمحتوى الدراسي بشكل فعّال وعادل.

إجراءات صارمة في مواجهة محاولات الغش وتسريب الامتحانات

أكدت الوزارة أنها لن تتهاون مع أي محاولة لإفساد نزاهة الامتحانات، مشيرة إلى استمرار عمليات الرصد والمتابعة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، لملاحقة الصفحات والمجموعات التي تنشر محتويات الامتحانات أو تسهّل الغش.

وتعمل غرفة العمليات المركزية على مدار الساعة لرصد أي خروقات محتملة، والتعامل الفوري مع أي طارئ داخل اللجان، بما يضمن استمرار العملية الامتحانية في بيئة منظمة وآمنة.