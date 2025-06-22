نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم يتابع امتحانات الثانوية العامة من غرفة العمليات ويوجه بتشديد الرقابة وضمان تكافؤ الفرص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سير امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025 من داخل غرفة العمليات المركزية بالوزارة، وذلك للاطمئنان على مدى الالتزام بالإجراءات والتعليمات الخاصة بمنظومة الامتحانات، وضمان انتظام العملية الامتحانية في جميع اللجان على مستوى الجمهورية.

وأكد الوزير، خلال متابعته، أن امتحان مادة اللغة العربية يتم أداؤه اليوم من قِبل طلاب النظامين الحديث والقديم، مشددًا على أهمية تنفيذ تعليمات الوزارة بدقة لتوفير بيئة امتحانية آمنة وعادلة لجميع الطلاب.

تواصل مباشر مع المديريات التعليمية وغرف العمليات المحلية

وقبل بدء الامتحان، حرص الوزير على التواصل المباشر مع مديري المديريات التعليمية في مختلف المحافظات من خلال غرف العمليات المحلية، للاطمئنان على جاهزية اللجان واستعدادها الكامل، فضلًا عن التأكد من تواجد ممثلي وزارة الداخلية لتأمين مقار اللجان بجميع المحافظات، وضمان وصول أوراق الأسئلة وكتيبات المفاهيم في الوقت المحدد إلى جميع الإدارات التعليمية.

تشديد على الانضباط والشفافية وتطبيق التعليمات بدقة

وجّه الوزير بتطبيق التعليمات الصادرة خلال الاجتماع الذي عقده يوم الخميس الماضي مع مديري المديريات، والتي شددت على أهمية انتظام سير الامتحانات، وتوفير بيئة ملائمة وآمنة للطلاب داخل اللجان، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بينهم.

كما شدد على ضرورة تواجد الملاحظين داخل اللجان قبل دخول الطلاب، مع التأكيد على عمل منظومة الكاميرات داخل اللجان بكفاءة عالية، من خلال مراجعة مستمرة لضمان رصد أي مخالفات أو تجاوزات قد تؤثر على نزاهة الامتحانات.

تفتيش صارم وتوزيع منظم للأسئلة وضمان حقوق الطلاب

أكد الدكتور محمد عبد اللطيف أهمية الالتزام بإجراءات التفتيش الدقيق قبل دخول الطلاب إلى اللجان، وعدم التهاون مع أي محاولة للغش أو مخالفة تعليمات الامتحان، حيث سيتم اتخاذ إجراءات فورية وصارمة بحق المخالفين.

كما شدد الوزير على ضرورة الالتزام الكامل بتوقيت توزيع أوراق الأسئلة وكتيبات المفاهيم، وعدم السماح بأي تأخير قد يؤثر على تركيز الطلاب، مع التأكيد على جمع أوراق الإجابة بعد انتهاء الامتحان بطريقة منظمة.

كما وجه بتعويض الطلاب عن أي تأخير قد يحدث في توزيع أوراق الامتحان، بما يضمن حقوقهم كاملة.

متابعة دقيقة للجان عبر الكاميرات وغرفة العمليات تتحرك فورًا

تابع الوزير سير الامتحانات في مختلف اللجان على مستوى الجمهورية من خلال منظومة كاميرات المراقبة المرتبطة بغرفة العمليات المركزية في الوزارة، مؤكدًا على أن الغرفة في حالة انعقاد دائم وتقوم بالتعامل الفوري مع أي طارئ أو مستجد، لضمان استمرار الامتحانات بسلاسة دون معوقات.

واختتم الوزير تأكيده بأن الوزارة لن تتوانى في تطبيق أقصى درجات الرقابة والانضباط داخل لجان الامتحانات، حفاظًا على نزاهة العملية التعليمية ومستقبل أبنائنا الطلاب.