نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشر امتحان اللغة العربية للثانوية العامة وإجاباته على صفحات الغش.. والتعليم تتحرك قانونيًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت صفحات الغش الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الأحد 22 يونيو 2025، تسريب أسئلة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة، مصحوبة بالإجابات الكاملة، في انتهاك واضح لقواعد سرية الامتحانات وتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأثار هذا التسريب جدلًا واسعًا بين الطلاب وأولياء الأمور، وسط مخاوف من تأثير تلك الممارسات على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، في ظل سعي الوزارة لتطبيق منظومة امتحانات منضبطة وعادلة.

الوزارة تتحرك قانونيًا للتحقيق وملاحقة المسؤولين

من جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها بدأت على الفور إجراءات التحقق من الواقعة، وشرعت في اتخاذ كافة الخطوات القانونية ضد المسؤولين عن نشر الأسئلة والإجابات عبر الإنترنت.

وأشارت الوزارة إلى أن فرق مكافحة الغش تتبع مصدر النشر بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات صارمة بحق المتورطين.

وزير التعليم يتابع من غرفة العمليات سير امتحانات الثانوية

حرص الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على متابعة سير امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025 من داخل غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة.

وأكد الوزير على أهمية الالتزام الكامل بجميع الإجراءات المنظمة لمنظومة الامتحانات، لضمان سير العملية الامتحانية بكل انضباط وشفافية.

وقبيل انطلاق الامتحانات، تواصل الوزير مع مديري المديريات التعليمية في مختلف المحافظات عبر غرف العمليات المحلية، للاطمئنان على سير العمل داخل اللجان والتأكد من الالتزام بالتعليمات الوزارية.

كما اطمأن على جاهزية اللجان وتأمينها الكامل من قبل أفراد وزارة الداخلية، فضلًا عن التأكد من وصول أوراق الأسئلة إلى جميع المديريات التعليمية في التوقيتات المحددة.

الطلاب يؤدون امتحان اللغة العربية في النظامين الحديث والقديم

يؤدي طلاب الثانوية العامة، صباح اليوم، امتحان مادة اللغة العربية بنظاميها القديم والحديث، في إطار جدول الامتحانات المعتمد من الوزارة للعام الدراسي الحالي. وتأتي هذه الاختبارات في ظل تطبيق حزمة من الإجراءات الرقابية والتأمينية لضبط سير العملية الامتحانية والحد من ظاهرة الغش الإلكتروني التي تتكرر سنويًا.

التعليم: لا تهاون في حماية نزاهة الامتحانات

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنها لن تتهاون في مواجهة محاولات الغش أو الإخلال بنظام الامتحانات، مؤكدة أن حماية نزاهة العملية التعليمية مسؤولية وطنية، وأن العقوبات التي ستُطبّق على المتورطين في تسريب الامتحانات ستكون رادعة، حفاظًا على مستقبل الطلاب وعدالة التقييم.