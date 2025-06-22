«اعملوا حسابكم».. رئيس شعبة الذهب يكشف تأثير الضربة الأميركية على أسعار الذهب الفترة الجاية

الرياض - كتبت رنا صلاح - توقع إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن سوق الذهب على مشارف موجة ارتفاع جديدة في الفترة القريبة القادمة، مدفوعاً بتزايد حدة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة عقب الضربة العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة ضد إيران. وأشار إلى أن هذه الأحداث من شأنها أن تعيد أجواء التوتر وعدم اليقين إلى المنطقة، مما سيدعم توجه المستثمرين إلى الذهب باعتباره ملاذاً آمناً في ظل الاضطرابات السياسية والاقتصادية العالمية.

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وأوضح واصف في تقرير صادر عن شعبة الذهب والمعادن الثمينة أن الأحداث السياسية الأخيرة قد تدفع الأسواق العالمية للتحرك السريع، خصوصاً بعد أسبوع شهد تراجعات في أسعار الذهب العالمية عقب قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وكذلك تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة في الفترة الحالية. كما أشار التقرير إلى إعلان الحكومة الأميركية عن تأجيل أي تدخل مباشر في النزاع العسكري الدائر بين إيران والكيان الصهيوني قبل الهجوم الأخير الذي وقع مؤخراً، الأمر الذي زاد من حالة عدم الاستقرار في الأسواق.

وذكر واصف أن “سعر الأونصة عالمياً أغلق الأسبوع الماضي فوق حاجز 3370 دولاراً، وهو مستوى يعتبر هاما في إعادة السوق إلى الاتجاه الصعودي، وقد نشهد تعزيزاً لهذا الاتجاه في حال استمر تصاعد التوترات في الفترة المقبلة”.

أما محلياً، فقد تحدث واصف عن انخفاض أسعار الذهب في الأسواق المصرية خلال الأسبوع الماضي، حيث تأثرت الأسعار بانخفاض السعر العالمي للمعدن الأصفر. فقد انخفض سعر جرام الذهب من عيار 21 – الذي يُعد الأكثر تداولاً في السوق المحلية – بنسبة 1.2% ليُغلق نهاية الأسبوع عند 4785 جنيهاً للجرام، مقارنة بـ4845 جنيهاً في بداية الأسبوع.

وأضاف أن حركة أسعار الذهب في مصر جاءت أيضاً نتيجة التقلبات التي شهدها سعر صرف الدولار أمام الجنيه، حيث تصاعدت الأسعار في مطلع الأسبوع لتقترب من حاجز 5000 جنيه للجرام بعد وصولها إلى 4945 جنيهاً، مدفوعة بمخاوف من تصعيد محتمل في الأعمال العسكرية بالمنطقة، إلا أن تراجع الأسعار العالمية مع استقرار سعر الصرف أسهم في كبح موجة الصعود محليا.

وأشار واصف إلى أن التراجع الذي شهدته الأسواق المحلية كان تدريجيا وبوتيرة بطيئة نتيجة استمرار ارتفاع الطلب نسبياً مع قلة المعروض من الذهب، إلى جانب التأثير الجزئي لتحركات الدولار في البنوك الرسمية، مما ساعد على احتواء أي انخفاضات حادة في الأسعار.

وشدد على أنه إذا استمرت التوترات في الشرق الأوسط في التصاعد، فقد يستعيد السوق المحلي زخمه الصعودي بقوة، مع إمكانية عودة جرام الذهب عيار 21 لمستوى 5000 جنيه مجدداً، خصوصاً إذا تخطى سعر الأونصة العالمية مستوى 3426 دولاراً.

وفي ختام تصريحاته، أكد واصف أن العوامل السياسية باتت هي المؤثر الأكبر في حركة أسعار الذهب خلال المرحلة الراهنة، حيث يراقب المستثمرون حول العالم تطورات الأوضاع الإقليمية وتأثيرها على السياسة النقدية الأميركية وأسواق العملات والسلع، ما يجعل الذهب قبلة رئيسية للتحوط من المخاطر القادمة.

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