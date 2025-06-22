الرياض - كتبت رنا صلاح - كشف الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية حقيقة الأنباء التي تداولت خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن رفع سعر الخبز المدعم الموزع على بطاقات التموين في جميع المحافظات وذلك بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج.

حقيقة رفع سعر الخبز المدعم.. هذا ما قاله وزير التموين بوضوح

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON الفضائية، ردا على سؤال بشأن اجتماعه مع شعبة المخابز وهل هناك نية من الحكومة لتحريك سعر الخبز البالغ 20 قرشا، إنه “لا نية لتغيير أسعار العيش. وكان اجتماعًا مثمرًا، وتحدثنا عن عدد كبير من الطلبات، منها المنطقي، وتمت الاستجابة له بالفعل، ورئيس الشعبة رأى أن الحكومة مستجيبة في التعاون، وهناك رغبة في زيادة معروض المخابز”.

وأضاف فاروق، أن “لدينا استراتيجية لتوزيع المخابز حسب المناطق، ولدينا 36 ألف مخبز، ويوميًا ننتج 270 إلى 280 مليون رغيف، وهي موزعة على المناطق. وقد استوعبت الدولة الزيادة الأخيرة في سعر السولار، ولم تؤثر على السعر، ولا توجد نية لتحريك السعر”.

وبشأن خصصه البنك المركزي لتأمين واردات السلع الأساسية من الدولار، قال وزير التموين: “نتحدث مع البنك المركزي ونقيس على العام كاملًا، والتدابير عمومًا تتخطى 2.5 مليار دولار في السنة، ولكننا نستهدف تعظيم المنتج المحلي والاستفادة منه، وهذا هدف استراتيجي، مثلما يحدث الآن في محصول القمح. ولم نستورد سكرًا أو أرزًا، ولدينا فيهما اكتفاء ذاتي مقارنة بالعام الماضي، وعدم استخدام المكون الدولاري مهم في أي سلعة أو منتج، ويحقق وفرًا”.

تأجيل إطلاق منظومة الدعم النقدي

وحول تأجيل الحكومة لمنظومة الدعم النقدي، قال: “نحن مستمرون في النقاش، وبدأنا عملية إصدار الكارت الموحد في بورسعيد لصرف الدعم العيني في وضعه القائم، ولكنه يساعدنا في تنقية وتنقيح البطاقات لوصول الدعم لمستحقيه بشكل دقيق. ومن خلاله نستطيع البناء على فكرة الدعم النقدي إذا توافقت عليه الحكومة والبرلمان والقوى السياسية”.