الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنوفية عن توقف إمدادات المياه اليوم الأحد، الموافق 22 يونيو 2025، عن عدد من قرى المحافظة، وذلك بسبب تنفيذ أعمال الصيانة الدورية وتنظيف الشبكات، في إطار جهود الشركة المستمرة للحفاظ على جودة الخدمات المقدمة وضمان كفاءة البنية التحتية لمرافق المياه.

«اعملوا حسابكم».. انقطاع المياه عن 16 منطقة بالساعات وشركة الشرب تكشف خطوات الحصول على المياه

وذكرت الشركة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك”، أن قطع المياه سيبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحاً ويستمر حتى الثانية ظهراً، لمدة أربع ساعات متتالية. وأكدت الشركة أن هذا الإجراء الوقائي ضروري لتنفيذ أعمال شطف وتطهير الخطوط الرئيسية ومحطات المياه، ما يسهم في الحفاظ على انتظام الخدمة وسلامة المياه التي تصل إلى المواطنين.

وتشمل خطة الانقطاع عدة مناطق داخل محافظة المنوفية، إذ ستتأثر بالإجراء مجموعة من القرى موزعة على المراكز الإدارية المختلفة. وأشارت الشركة إلى أن القرى التي سيطالها الانقطاع تشمل: ميت موسى، دكما، الماي، وشبرباص الواقعة ضمن دائرة مركز شبين الكوم، وطملاي من مركز منوف، بالإضافة إلى كفر طه شبرا، دمهوج، وكفر الشيخ إبراهيم التابعة لمركز قويسنا. ويضاف إليها قرى مثل إبشيش، الكتامية، أبو سنيطة، وسمان ضمن مركز الباجور، فضلاً عن زاوية البقلي من مركز الشهداء، وزرقان التابعة لمركز تلا، وأخيراً قريتا شوشاي والحلواصي من مركز أشمون. وبذلك يصل إجمالي القرى المشمولة بالانقطاع إلى ست عشرة قرية داخل المحافظة.

في السياق ذاته، دعت شركة المياه جميع المواطنين القاطنين في هذه القرى إلى اتخاذ التدابير اللازمة قبل موعد الانقطاع، خاصة الفئات ذات الحاجة الماسة للمياه كأصحاب المحال التجارية، والمستشفيات، والمخابز، والوحدات المحلية. وحثت الشركة الجميع على تخزين كميات مناسبة من المياه لاستخدامها خلال ساعات الانقطاع، لتفادي أي تعطل في أنشطتهم اليومية أو تأثر الخدمات الحيوية المقدمة للأهالي.

وأعلنت الشركة أيضاً عن استعدادها للحد من تداعيات نقص المياه، حيث خصصت سيارات لتوزيع مياه صالحة للشرب مجاناً في المناطق المتأثرة، وذلك لضمان تلبية الاحتياجات العاجلة للسكان. كما أوضحت الشركة أنه يمكن للمواطنين الذين يواجهون نقصاً شديداً في المياه خلال فترة الانقطاع التواصل مع الشركة وطلب سيارات المياه من خلال الاتصال بالخط الساخن رقم 125 من أي هاتف أرضي أو محمول، وسيتم توصيل المياه إلى أماكن الطلب في أسرع وقت ممكن.

وتأتي إجراءات الصيانة وغسيل الشبكات ضمن الخطة الدورية للشركة، إذ تلتزم بتنفيذها حفاظاً على جودة المياه المقدمة وضمان السلامة العامة. وشددت الشركة على أهمية تعاون المواطنين خلال هذه الفترة المحدودة، مؤكدة أنه سيتم إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من الأعمال المقررة وفي التوقيتات المحددة، داعية الجميع إلى التحلي بالصبر والتفاهم لما فيه صالح المجتمع وسلامة المرافق الحيوية للمحافظة.