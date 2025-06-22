وسط إجراءات مشددة .. بدء دخول طلاب الثانوية العامة إلى لجان امتحان اللغة العربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 22 يونيو 2025 09:32 صباحاً - بدأ منذ قليل دخول طلاب الثانوية العامة إلى لجان امتحان مادة اللغة العربية، في أول امتحانات المواد الأساسية المضافة للمجموع، اليوم الأحد 22 يونيو 2025، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة بمحيط المدارس على مستوى الجمهورية.

وفي مدرسة الشهيد أحمد محمد سيد إبراهيم بشارع الجامعة – الجيزة، فتح مسؤولو اللجنة أبواب الدخول قبل دقائق من بدء الامتحان، حيث تم التأكد من هوية كل طالب، وتطبيق التفتيش الذاتي، ومنع دخول الهواتف المحمولة أو أي أدوات إلكترونية، تنفيذًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.وتابع أولياء الأمور المشهد من خارج أسوار المدرسة، داعين لأبنائهم ومترقبين لحظة الخروج وسط أجواء يغلب عليها التوتر الممزوج بالأمل.

ومن المقرر أن يبدأ الامتحان رسميًا في تمام التاسعة صباحًا، ويستمر حتى الثانية عشرة ظهرًا، بإجمالي 55 سؤالًا موزعة بين الأسئلة المقالية والاختيار من متعدد.

وكانت قد وعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الطلاب بعدم وجود أى أخطاء فى امتحان مادة اللغة العربية أو أى مادة أخرى، مشددة على أنه تم مراجعة أسئلة امتحانات الثانوية العامة أكثر من مرة قبل طباعتها، مشيرة إلى أنه تم تدقيق الأسئلة ووضعها من المنهج الدراسى ومراجعتها من قبل اللجان المختصة قبل الطباعة، بحيث تكون الأسئلة مطابقة للمواصفات الفنية للامتحان.

بدء دخول طلاب الثانوية العامة إلى لجان امتحان اللغة العربية

تنظيم دخول طلاب الثانوية العامة إلى لجان امتحان اللغة العربية

