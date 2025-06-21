كأس العالم للأندية.. دورتموند يحقق أول انتصاراته على حساب صن داونز 4-3

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 يونيو 2025 10:36 مساءً - فاز فريق بروسيا دورتموند ضد صن داونز الجنوبي أفريقي بنتيجة 4-3 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم اليوم السبت على ملعب "تي كيو أل"، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

صن داونز ضد دورتموند

جاءت أهداف المباراة عن طريق كل من فيليكس نميشا، سيرهو جيراسي، جوب بيلينجهام، خليلو موداو فى مرماه لصالح بوروسيا دورتموند في الدقائق 16، 34، 45 و60 على التوالي لصالح فريق بوروسيا دورتموند، بينما جاءت أهداف صن داونز عن طريق لوكاس ريبيرو كوستا، راينرز، ليبو موثيبا بالدقائق 11، 62، و90.

بهذه النتيجة يتواجد فريق بروسيا دورتموند في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز في مباراة والتعادل في مثلها وتسجيل 4 أهداف وتلقي 3.

بينما يتواجد فريق صن داونز في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط جمعها من الفوز في لقاء والخسارة في مثلها وتسجيل 4 أهداف وتلقي مثلهم.

وينتظر الترتيب النهائي للمجموعة مباراة كل من فلومينيسي البرازيلي، وأولسان الكوري الجنوبي التي ستقام في وقت لاحق.

وسطر صن داونز الجنوب أفريقي اسمه بحروف من ذهب في سجلات التاريخ بعدما بات أول فريق من قارة أفريقيا يحقق الفوز بمباراة في مونديال الأندية بنظامها الموسع الجديد بعد انتصاره بهدف دون مقابل على أولسان الكوري الجنوبي ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السادسة.

وتعادل بوروسيا دورتموند سلبيًا في الجولة الأولى مع فلومينينسي البرازيلي في المباراة التي أقيمت بتواجد جماهيري كبير للفريقين.كأس العالم للأندية 2025

وتقام بطولة كأس العالم للأندية بنفس نظام كأس العالم للمنتخبات فى نسخته الأخيرة، حيث سيتم تقسيم الفرق الـ32 إلى 8 مجموعات تضم كلا منها 4 فرق، بينما سيتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ 16، حيث ستُلعب المباريات بنظام الإقصاء المباشر حتى النهائي.

ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الثمانية بالدور الأول إلى دور الـ16 في البطولة، الذي يقام بنظام الأدوار الإقصائية حتى المباراة النهائية للمسابقة، التي تقام على ملعب "ميتلايف" بولاية "نيوجيرسي" في 13 يوليو المقبل.

النظام الجديد لكأس العالم للأندية يشهد مشاركة 32 ناديًا بصورة إجمالية، تم تقسيمها على النحو التالي، 12 ناديًا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بالإضافة إلى أربعة أندية من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومثلها لكل من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم، بالإضافة إلى ستة أندية من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، وفريق من اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم، وفريق من الدولة المستضيفة للبطولة.جاء تشكيل صن داونز ضد دورتموند كالتالي:

حراسة المرمى: ويليامز.

خط الدفاع: موادو- كيكانا- كوبيدو- لونجا.

خط الوسط: آليندي- ثيمبا زواني- موكوينا.

خط الهجوم: ريبيرو- راينرز- ماثيوس.وجاء تشكيل بوروسيا دورتموند ضد صن داونز اليوم

حراسة المرمى: كوبيل.

خط الدفاع: زوله- أنتون- رامي بن سبعيني.

خط الوسط: يان كوتو- باسكال جروس- نميتشا- سيفنسون.

خط الهجوم: براندت- جيراسي- بيلينجهام.

