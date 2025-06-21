ارتفاع عدد المتوفين بعقار حدائق القبة المنهار لـ 10 أشخاص

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 يونيو 2025 09:32 مساءً -

استخرج رجال الحماية المدنية جثة من أسفل ركام عقار حدائق القبة، ليرتفع عدد المتوفين لـ 10 أشخاص حتى الآن، ونقلو إلي المستشفي وسط تواجد قيادات أمنية للإشراف على عمليات البحث.

وتتمركز 8 سيارات اسعاف بمحيط انهيار منزلين بمنطقة حدائق القبة تمهيدا لنقل أى ناجى يتم العثور عليه بموقع الانهيار ونقله إلي المستشفي.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا من الأهالي بانهيار منزلين فى حدائق القبة، وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ البرى لمكان الحادث.

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة انهيار منزلين من أرضى و4 طوابق، وتقوم قوات الإنقاذ البرى بمحاولات البحث عن أى ناجين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.