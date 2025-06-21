"في اليوم العالمي للتوعية بأورام الدم " جامعة القاهرة تطلق من المعهد القومي رسالة أمل

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أحمد جودة - القاهرة - في إطار الدور الريادي لجامعة القاهرة في خدمة المجتمع وتعزيز الوعي الصحي، نظم المعهد القومي للأورام فعالية توعوية مميزة بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بأورام الدم، تحت شعار: "هذا اليوم من أجلكم – للتعلم والتواصل والشعور بالدعم".

شهدت الفعالية حضور الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والذي أكد دعم الجامعة الكامل لرسالة المعهد الطبية والبحثية والتوعوية، كما شارك في الفعالية الأستاذ الدكتور/ محمد عبد المعطي، عميد المعهد، وعدد من وكلاء وأعضاء هيئة التدريس ورؤساء الأقسام، والمتخصصين في طب أورام الدم.

تضمنت الفعالية عددًا من الأنشطة المتنوعة، منها محاضرات تثقيفية حول "الخرافات والحقائق عن أورام الدم"، جلسات دعم نفسي، وورش توعية بالتغذية تحت شعار "غذاؤك دواؤك"، إلى جانب شهادات حية من مرضى متعافين ألهموا الحضور بقصصهم وتجاربهم.

وقد تميز اليوم التوعوي بتفاعل كبير من أكثر من 200 مريض وذويهم، في أجواء إنسانية مؤثرة أكدت أهمية الاستماع للمريض، ومرافقته نفسيًا ومعرفيًا في رحلة العلاج، إيمانًا من المعهد بأن التوعية هي الخطوة الأولى نحو التعافي.