نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طب قصر العيني" تعتمد تقليص المناهج وتطلق برنامج بكالوريوس الطب بالجامعة الأهلية العام المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترأس الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الجلسة الشهرية لمجلس الكلية لشهر يونيو 2025، والتي عُقدت يوم الثلاثاء 17 يونيو بقاعة علي باشا إبراهيم بمركز التعليم المتطور، بحضور السادة الوكلاء، نواب المدير التنفيذي للمستشفيات، مستشاري العميد، رؤساء الأقسام، ممثلي أعضاء هيئة التدريس، وأمين الكلية، لمناقشة عدد من الملفات التعليمية والإدارية والبحثية.

استُهل الاجتماع بتهنئة أعضاء المجلس وأسرة الكلية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، في تقليد يرسّخ روح المودة والترابط بين أفراد المنظومة الأكاديمية. ثم انتقل المجلس لاستعراض فعاليات المؤتمر السنوي للكلية الذي عُقد في الفترة من 28 إلى 29 مايو 2025، وما سبقه من ورش تدريبية أيام 26 و27 مايو، حيث أثنى الأعضاء على المشاركة الواسعة والنتائج الإيجابية التي عكست نشاط الكلية العلمي وحيويتها.

في محور التطوير الأكاديمي، أكد عميد الكلية أن خطة تحديث المناهج الدراسية تتضمن إعادة ترتيب المحتوى وتقليصه، وفق استراتيجية تركز على تجنّب التكرار وترتيب الأولويات، مع الاسترشاد بتجارب جامعات دولية مرموقة تحتل مراتب متقدمة ضمن أفضل 10 جامعات على مستوى العالم، معتبرًا ذلك ضرورة تطويرية تهدف إلى رفع كفاءة التعليم الطبي وتقليل العبء الدراسي مع الحفاظ على الجودة الأكاديمية.

من جانبها، قدمت الدكتورة حنان مبارك، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، عرضًا تفصيليًا عن مراحل تطوير مناهج برنامج البكالوريوس، التي تأتي وفقًا لتوجيهات عميد الكلية، وطبقًا لمعايير NARS 2017، وبالاعتماد على مبدأي الجدارة والتكامل، وذلك ضمن إطار أكاديمي مؤسسي يعكس التزام الكلية المستدام بالتحديث والتطوير.

وأوضحت أن لجنة تطوير المناهج وضعت خطة متكاملة للعام الجامعي 2025/2026 بالتنسيق مع الأستاذة الدكتورة نادية بدراوي، شملت عقد 15 اجتماعًا تنسيقيًا مع رؤساء الأقسام، أسفرت عن توافق شامل على دمج المقررات وتعزيز التكامل الأفقي والرأسي بين المواد الأكاديمية، بما يضمن التناغم بين العلوم الأساسية والسريرية ويخدم المسار الأكاديمي للطالب.

وخلال الاجتماع، شدّد الدكتور حسام صلاح على أهمية الإسراع في استكمال تجهيز برنامج بكالوريوس الطب بجامعة القاهرة الأهلية – فرع جامعة مصر الدولية بالشيخ زايد ليبدأ في العام الدراسي 2025/2026، في خطوة تعليمية توسّع من تنوع البرامج الأكاديمية وتدعم قاعدة التميز. كما أشار إلى أن انطلاق هذا البرنامج يتزامن مع بداية تطبيق برنامج KAF، ما يمثل نقطة انطلاق جديدة في منظومة التعليم الطبي الجامعي.

وفي سياق متصل، وافق المجلس على إقرار اللائحة الداخلية الخاصة باستخدام الذكاء الاصطناعي في الممارسة الطبية، إلى جانب سياسة تنظيم استخدامه في البحث العلمي، تماشيًا مع التوجهات الاستراتيجية لرئيس جامعة القاهرة.

واعتبر العميد أن تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم والممارسة الطبية هو تحول نوعي يعزز من كفاءة الخدمة الطبية، ويُعد بمثابة نقلة رقمية تضع المريض في صدارة أولويات التطوير.

وتناول المجلس نتائج زيارة سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى الكلية يوم 11 يونيو 2025، في إطار تعزيز العلاقات الأكاديمية الدولية مع الدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية، وفتح آفاق للتعاون التعليمي، خاصة من خلال برنامج KAF الذي يُعد إحدى أدوات الربط مع المؤسسات الإفريقية.

كما تم استعراض نتائج اجتماع لجنة الأمانة العلمية وأخلاقيات البحث العلمي مع رئيس الجامعة المنعقد يوم 3 يونيو 2025، بما يعكس التزام الكلية بالحوكمة الأكاديمية وأعلى معايير النزاهة في البحث العلمي.

وشهد الاجتماع تهنئة عدد من الفرق الطبية والبحثية بالكلية على إنجازات علمية وطبية متميزة،

أبرزها: نشر بحث دولي لفريق أمراض الكلى حول مستقبل الرعاية الكلوية بمصر في واحدة من أبرز المجلات العالمية المدرجة في تصنيف SCImago 2025، ما يعزز من مكانة القسم والكلية كمؤسسة علمية مرجعية.

كما قدّم المجلس التهنئة للفريق الجراحي المتخصص في جراحة القلب على نجاحه في إجراء جراحة نادرة عالية الخطورة باستخدام تقنية ECMO، التي تتطلب دقة وكفاءة عالية، ما يؤكد المستوى المتقدم للكوادر الطبية بالكلية.

كما نوّه المجلس إلى إنجاز بحثي نوعي للفريق البحثي الذي نجح لأول مرة عالميًا في استخدام تقنية Blood Speckle Imaging لتشخيص ارتفاع ضغط الشريان الرئوي باستخدام تخطيط صدى القلب، بما يعكس ريادة الكلية في تطوير أدوات تشخيصية غير جراحية.

وفي ملف الجودة والاعتماد، أعلن الدكتور حسام صلاح عن حصول مجمع العيادات الخارجية للأطفال (أبو الريش) على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، ليُعد بذلك أول منشأة طبية تابعة لقصر العيني تنال هذا الاعتماد، مشيرًا إلى خطة شاملة لتأهيل باقي المستشفيات الجامعية لنيل الاعتماد، من خلال تشكيل لجان متابعة في كل قسم، بالتعاون مع المكتب التنفيذي للجودة برئاسة د. رباب مأمون، بما يضمن توافق السياسات التشغيلية مع معايير الجودة الوطنية.

كما استعرض المجلس الأنشطة العلمية بالأقسام، والتي تضمنت تنظيم ورشة عمل لقسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية يوم 15 يونيو 2025، وورشة لقسم جراحة القلب والصدر في 16 يونيو، تأكيدًا على استمرارية التدريب الطبي وبناء القدرات.

وفي جانب خدمة المجتمع، أشار المجلس إلى تنظيم قافلتين طبيتين ضمن أنشطة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الأولى إلى منشأة رضوان بمنشأة القناطر يوم 14 مايو 2025، والثانية إلى مؤسسة "معانا لإنقاذ إنسان" بمنطقة بولاق يوم 18 مايو 2025، تأكيدًا على التزام الكلية بدورها التنموي في المجتمع.

وتناول المجلس جهود قطاع شؤون الطلاب في تنظيم الامتحانات وضمان مطابقتها للمعايير الأكاديمية، بما يضمن تحقيق العدالة وجودة التقييم، وسط متابعة دقيقة توفر بيئة مناسبة للطلاب.

واستعرض الاجتماع نشاط المستشفيات الجامعية خلال فترة عيد الأضحى، حيث قام عميد الكلية بجولة تفقدية لمتابعة جاهزية المستشفيات واستمرارية تقديم الرعاية، ما يعكس المسؤولية الإدارية ومتابعة الكفاءة التشغيلية.

واختتم المجلس جلسته بالموافقة على تبرعات المستشفيات الجامعية لشهر يونيو 2025، كمورد رئيسي يعزز من استمرارية الخدمات الطبية، ووجّه د. حسام صلاح في ختام الاجتماع خالص الشكر والتقدير لأعضاء المجلس على جهودهم الدؤوبة في دعم الكلية ومسيرتها الأكاديمية والطبية.