المحكمة العربية تعقد مؤتمرا صحفيا لمناقشة التحديات الراهنة غدا

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أحمد جودة - القاهرة - تعقد المحكمة العربية للتحكيم، غدًا الأحد، مؤتمرًا صحفيًا تحت عنوان ” الوعي الوطني للشباب في مواجهة التحديات الحالية”، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشوري، ورئيس مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم.

وبحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالإضافة إلى عدد من الوزراء وقيادات الدولة.

يأتي هذا المؤتمر استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يهدف إلى مناقشة التحديات الراهنة التي تواجه الوطن، وتعزيز قيم الانتماء والولاء لدى الشباب.