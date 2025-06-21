وكيل الأزهر يتفقد لجان معاهد العبور في امتحان الكيمياء

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أحمد جودة - القاهرة - تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم السبت، لجان امتحانات القسم العلمي للبنين والفتيات بمعاهد العبور التابعة لمنطقة القاهرة الأزهرية، حيث أدّى الطلاب امتحان مادة الكيمياء، واطمأن فضيلته على انتظام اللجان وحُسن تطبيق التعليمات المنظمة للعملية الامتحانية.

وحرص وكيل الأزهر على الحديث مع الطلاب والطالبات، والاستماع إلى آرائهم حول مستوى الامتحان ومدى مناسبة الأسئلة للمحتوى الدراسي، وقد عبّر الطلاب عن ارتياحهم لمادة الكيمياء، مشيرين إلى أن الأسئلة جاءت واضحة ومتنوعة، وتُراعي الفروق الفردية.

وفيما يتعلّق بمادة الفيزياء، طمأن وكيل الأزهر أبناءه الطلاب بأنّ ملاحظاتهم محلُّ عناية واهتمام، ويتم دراستها بشكل فوري من قِبَل اللجان المختصّة، في ضوء معايير التقييم الموضوعي الذي يُراعي مصلحة الطلاب. كما حثّ فضيلته الطلاب على التركيز في المواد القادمة، وعدم الانشغال بما مضى، مؤكّدًا أنّ الأزهر لا يدّخر وسعًا في دعم أبنائه وحريص على مصلحتهم كل الحرص.

وأشاد وكيل الأزهر بما لمسه من انضباط والتزام داخل اللجان، مثمّنًا جهود القائمين على تنظيم الامتحانات، وداعيًا لأبنائه الطلاب بالتوفيق والسداد، ومؤكّدًا حرص الأزهر على تهيئة أجواء امتحانية تُمكّن الطلاب من أداء اختباراتهم في هدوء واستقرار.