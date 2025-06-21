الأمن العام: ضبط 24 قضية جلب مواد مخدرة بـ 3 محافظات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 يونيو 2025 05:32 مساءً - فى إطار ضبط جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.. فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن ( أسيوط - أسوان - دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسيوط

ضبط عدد (18) قضية جلب مواد مخدرة .. ضُبط خلالهم (قرابة 5 كيلو جرام لمخدر الحشيش –أكثر من 2 كيلو جرام لمخدر الشابو - كمية لمخدر الهيروين – 185قرص مخدر) بحوزة (21 متهم "لـ10 منهم معلومات جنائية") وكذا ضبط عدد (53) قطعة سلاح نارى "بدون ترخيص" ( 9 بنادق آلية

9 بنادق خرطوش ، 38 فرد محلى - طبنجة) ، بحوزة (53 متهم "لـ 17 منهم معلومات جنائية").

تنفيذ عدد (1055) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن أسوان

ضبط عدد (2) قضية جلب مواد مخدرة .. ضُبط خلالهم (أكثر من 6 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2 كيلو جرام لمخدر البانجو) بحوزة

(5 متهمين "لـ2 منهم معلومات جنائية") ، وكذا ضبط عدد (3) قطع سلاح نارى "بدون ترخيص" ( بندقية آلية، بندقية خرطوش ، فرد محلى).

تنفيذ عدد (813) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط عدد (4) قضايا جلب مواد مخدرة .. ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 13 كيلو جرام لمخدر البانجو – 10 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين)، وكذا ضبط (2) قطعة سلاح نارى "بدون ترخيص".. (2 فرد محلى)، بحوزة (7 متهمين"لـ6 منهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.