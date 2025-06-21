رئيس الوزراء يتابع جاهزية الشبكة القومية للغاز الطبيعي وتأمين الإمدادات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 يونيو 2025 03:32 مساءً - عقب جولته اليوم بمنطقة العين السخنة لمتابعة استعدادات البنية التحتية لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المركز القومي للتحكم في الشبكة القومية للغاز الطبيعي (ناتا)، والذي تقوم بتشغيله الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو"، ورافقه المهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وقيادات قطاع البترول؛ وذلك في إطار المتابعة والاطمئنان على جاهزية الشبكة القومية لضخ إمدادات الغاز الطبيعي لقطاعات الاستهلاك .

وعقب وصوله، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً لتوفير الامدادات ومتطلبات زيادة الاستهلاك من الغاز الطبيعي والوقود، وذلك من خلال تنفيذ خطة شاملة لتأمين مصادر الطاقة وتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية الحيوية.

وأكد المهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية الأهمية الاستراتيجية للشبكة القومية للغازات الطبيعية، باعتبارها شرياناً رئيسياً لتأمين احتياجات قطاعات الإنتاج والخدمات وملايين المواطنين من إمدادات الغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن هذه الشبكة تمثل احدى الركائز الأساسية لأمن الطاقة في مصر.

وأشار الوزير إلى أن مرونة وكفاءة الشبكة القومية تلعب دورا مهما في تمكين الدولة المصرية من التعامل بسرعة مع مختلف الحالات الطارئة وسيناريوهات إمداد الغاز الطبيعي وتنويع مصادرها، مؤكداً أنه لولا هذه المرونة لما كان من السهل مواجهة التحديات الحالية وتأمين الإمدادات .

وفي الوقت نفسه، أكد الوزير جاهزية الشبكة القومية وخطوطها؛ لاستيعاب كميات الغاز الطبيعي المستورد عبر سفن التغييز (FSRU)بمنطقة السخنة، بما يتيح استقبال الغاز المسال وتحويله إلى حالته الغازية وضخه بانتظام في الشبكة، لضمان تأمين احتياجات السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.

وأشاد وزير البترول بالأداء المتميز والمجهودات المتواصلة التي تبذلها فرق العمل في إدارة وتشغيل الشبكة، والتي تسهم في خدمة ملايين المواطنين.

وخلال تفقده للمركز، استمع رئيس مجلس الوزراء إلى عرض تفصيلي لسيناريوهات تشغيل الشبكة القومية للغازات والمناورات التشغيلية في حالات الطوارئ، وبما يضمن تأمين الغاز لقطاعات الاستهلاك، حيث أوضح المهندس/ يس محمد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس"، استمرار تنفيذ المشروعات الإستراتيجية لتدعيم قدرة الشبكة القومية في نقل وتوزيع الغاز الطبيعي للمستهلكين، وفى مقدمتها إمداد محطات الكهرباء بالغاز الطبيعي في إطار خطة الدولة لمواجهة تزايد الأحمال الكهربائية، مع العمل على تحقيق أقصى مرونة لاستيعاب المتغيرات الحالية والمستقبلية لأنشطة الغاز الطبيعي باستخدام أحدث التكنولوجيات.

كما تابع رئيس الوزراء شرحا من المهندس/ ياسر صلاح، رئيس شركة جاسكو، القائمة بالتشغيل حول دور مركز التحكم، الذي يقوم بإدارة العمليات التشغيلية للشبكة القومية للغازات الطبيعية والتحكم في مخزون الشبكة على مدار 24 ساعة يومياً، بواسطة نظام المراقبة وحزم برامج المحاكاة والتحكم وتأمين تشغيل جميع عملاء الشبكة القومية للغازات الطبيعية، ومتابعة انتظام تأمين وضخ امدادات الغاز الطبيعي لقطاعات الاستهلاك الرئيسية، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء لمحطات التوليد والمصانع.

وفي إطار دعم استقرار الشبكة الكهربائية يقوم المركز بالتنسيق اليومي ــ على مدار الساعة ــ مع مركز التحكم فى الكهرباء لضمان تشغيل محطات الكهرباء لاسيما خلال فصل الصيف وفترات الذروة.

كما تم استعراض آلية استقبال البيانات لحظياً من مواقع الانتاج وكذلك أنظمة المراقبة والتحكم في تسهيلات الغاز الخاصة بالشبكة القومية.