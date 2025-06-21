نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ ترامب: سد النهضة قلل تدفّق النيل ويمثل خطرًا على مصر بسبب "حماقة التمويل الأمريكي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في منشور ناري.. ترامب يتهم إدارات أمريكية بتهديد أمن مصر المائي بتمويل سد النهضة

كتب منشور مطول عبر منصته الخاصة "تروث سوشيال"، شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومًا لاذعًا على الإدارات السابقة في بلاده، متهمًا إياها بتمويل مشاريع تهدد الأمن العالمي، وعلى رأسها سد النهضة الإثيوبي الذي قال إنه "قلل من تدفق المياه إلى نهر النيل، ما شكّل خطرًا مباشرًا على مصر"، واصفًا التمويل الأمريكي له بأنه "غبي".

وأكد ترامب أن ما قام به من تسويات سياسية واتفاقات سلام لم يُقابل بأي تقدير، مشيرًا إلى أنه لم يُمنح جائزة نوبل للسلام رغم إنهائه الحروب بين الهند وباكستان، وصربيا وكوسوفو، وحفاظه على السلام بين مصر وإثيوبيا، إضافة إلى دوره الكبير في توقيع اتفاقيات أبراهام بين إسرائيل ودول عربية.

واعتبر أن هذه الاتفاقيات لو سارت كما خُطط لها، فستؤدي إلى توحيد الشرق الأوسط لأول مرة منذ قرون، مؤكدًا أن إنجازاته يتم تجاهلها رغم كونها غير مسبوقة.

سد النهضة كارثة أمريكية تهدد نهر النيل

أوضح الرئيس الأمريكي أن تمويل سد النهضة تم من خلال إدارات سابقة في البيت الأبيض، مشددًا على أن ذلك يُعد خطأ إستراتيجيًا جسيمًا.

السلام في الشرق الأوسط والهند لم يكن كافيًا لنوبل

أعرب ترامب عن استغرابه من عدم تقديره رغم تدخله لإنهاء نزاعات إقليمية حساسة في آسيا والشرق الأوسط، مطالبًا بالاعتراف بدوره الدولي.

اتفاقيات أبراهام ستوحد الشرق الأوسط رغم التجاهل

قال ترامب إن اتفاقيات السلام بين دول عربية وإسرائيل كان من شأنها إنهاء عقود من الصراع، لكن "الإعلام والسياسيين تجاهلوا ذلك عمدًا".