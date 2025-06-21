أمن القليوبية يضبط شخص يدير كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب على المواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 يونيو 2025 02:37 مساءً - إستمراراً لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخص مقيم بمحافظة القليوبية، بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية، والزعم بمنحهم شهادات فى عدد من المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الحصول على فرص عمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الكيان المُشار إليه وأمكن ضبط المذكور، وبحوزته عدد من الشهادات الوهمية المنسوبة للكيان، 2 هاتف محمول بفحصهما فنياً تبين وجود أثار ودلائل تؤكد نشاطه غير المشروع.

وأقر بإرتكابه الواقعة بهدف تحقيق أرباح مالية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.