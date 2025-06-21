نموذج استرشادي لامتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة.. اختبر مذاكرتك

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 يونيو 2025 02:37 مساءً - يبحث كثيرٌ من طلاب وطالبات الثانوية العامة، عن أسئلة استرشادية لامتحان اللغة العربية، تساعدهم على الإلمام بأهم أجزاء المنهج والتدريب على أسئلة امتحان نهاية العام الدراسي 2024-2025، الذي غدا الأحد المقبل 22 يونيو 2025.

ونقدم في السطور التالية نموذج استرشادي لامتحان مادة اللغة العربية، وذلك ضمن المراجعات النهائية التي يتيحها لطلاب الثانوية العامة بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمي المواد في وزارة التربية والتعليم.