نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي يتفقد ميناء سوميد تمهيدًا لتشغيل سفينة التغييز الثانية "إنرجوس إسكيمو" بطاقة 750 مليون قدم مكعب يوميًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، الرصيف الثاني بميناء سوميد في منطقة السخنة، لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال سفينة التغييز الثانية "إنرجوس إسكيمو"، في إطار مساعي الدولة لتعزيز البنية التحتية لقطاع الطاقة وتأمين إمدادات الغاز الطبيعي، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ الأعمال الفنية اللازمة.

مشروع استراتيجي لدعم منظومة الغاز

وأكد رئيس الوزراء أن المشروع يُعد من المشروعات القومية الاستراتيجية المهمة، ويهدف إلى تعزيز قدرات الشبكة القومية للغاز الطبيعي على تلبية الطلب المتزايد، خاصة خلال فصل الصيف، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تُنفذ منذ أكثر من ستة أشهر ولا علاقة مباشرة لها بتطورات الحرب الإسرائيلية الإيرانية.

750 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز

من جانبه، أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اكتمال جاهزية الرصيف الثاني لاستقبال السفينة إنرجوس إسكيمو بنسبة 100%، موضحًا أن السفينة تمتلك طاقة تغييز تصميمية تصل إلى 750 مليون قدم مكعب يوميًا، وهي السفينة الثانية من نوعها بعد تشغيل السفينة الأولى "هوج جاليون" العام الماضي بنفس القدرة.

وأوضح الوزير أن المشروع تضمن:

تنفيذ أعمال التعديلات الفنية على الرصيف البحري.

إنشاء خطي نقل غاز (بحري بطول 2.2 كم، وبري بطول 3.8 كم).

تركيب أذرع شحن متخصصة لربط السفينة بخطوط الشبكة القومية للغاز.

شكر للفرق الفنية المنفذة

ووجه بدوي الشكر لفرق العمل في شركات إيجاس، جاسكو، بتروجت، إنبي، وسوميد، لما بذلوه من جهد لإتمام المشروع في وقت قياسي.

مدبولي يتابع تشغيل "هوج جاليون"

كما تفقد رئيس الوزراء سفينة التغييز الأولى "هوج جاليون" التي تعمل حاليًا في الميناء، حيث تتم عملية إعادة الغاز المسال إلى حالته الطبيعية وضخه في الشبكة القومية.

كما تابع عملية تفريغ شحنة جديدة من الغاز المسال إلى السفينة، واستمع إلى شرح إجراءات السلامة المتبعة أثناء تنفيذ العمليات.

توسعة البنية التحتية لتأمين الإمدادات

وخلال جولته، اطلع رئيس الوزراء على شرح من المهندس يس محمد، العضو المنتدب التنفيذي لشركة إيجاس، الذي أوضح أن قطاع البترول نجح في التعاقد مع شركة "هوج" لاستئجار سفينة "جاليون" وتحويلها إلى وحدة تخزين وتغييز لصالح مصر، بالإضافة إلى تنفيذ البنية التحتية اللازمة لربطها بالشبكة القومية.

كما أشار إلى أن الدولة تستعد لاستقبال ثلاث سفن جديدة للتغييز خلال صيف 2025؛ اثنتان في السخنة وواحدة في دمياط، في إطار خطة متكاملة لتنويع مصادر استيراد الغاز وضمان استقرار الإمدادات.

خطوط غاز بقطر 16 بوصة.. بين الأكبر عالميًا

من جهته، أكد المهندس ياسر صلاح الدين، رئيس شركة جاسكو، أن الشركة تولت تنفيذ الدراسات الهندسية والفنية لمشروعات التغييز في ميناءي سوميد وسونكر، بما يشمل خطوطًا بحرية وبرية كبيرة القطر، إلى جانب توريد أذرع شحن بقطر 16 بوصة تُعد من الأكبر على مستوى العالم.

رفع الطاقة الاستيعابية إلى 85 ناقلة سنويًا

وأكد المهندس محمد عبدالحافظ، رئيس شركة سوميد، أنه تم الانتهاء من كافة التجهيزات الفنية والبحرية لاستقبال السفينة إنرجوس إسكيمو، إلى جانب تدريب الأطقم البحرية وتعزيز السلامة بإضافة أربع قاطرات بحرية جديدة.

وأوضح أن الميناء استقبل حتى الآن 35 ناقلة غاز بمعدل 6 شهريًا، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 85 ناقلة سنويًا بعد تشغيل السفينة الجديدة.